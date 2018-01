Diouaene overleefde ontploffing op Paardenmarkt: “Onze huisbaas zou gestraft moeten worden”

Antwerpen -

Diouaene (28) kan nog steeds niet vatten wat hij heeft meegemaakt. Gisterenavond lag hij rustig op zijn bed in zijn appartement op de derde verdieping op Paardenmarkt 101. Hij kreeg telefoon van een vriend om met hem op stap te gaan. “Ik wilde nog niet meteen vertrekken en bleef even liggen. Uiteindelijk stond ik toch recht en maakte mij klaar om te douchen. Plots was er die gigantische knal, en ging de vloer letterlijk omhoog. Het huis kwam volledig naar beneden.”