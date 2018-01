Slechts vier doelpunten in La Liga: deze video toont de malaise van Ronaldo in Spanje

Wat is er aan de hand met @Cristiano ? ?? #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/UoHoPnCnjn

Negentien punten achterstand op FC Barcelona en slechts vier doelpunten in de Primera Division. De voorlopige balans van Cristiano Ronaldo is er niet eentje om over naar huis te schrijven. Real Madrid ging afgelopen weekend met 0-1 onderuit tegen Villarreal en opnieuw beleefde CR7 niet de leukste wedstrijd van zijn seizoen, zo blijkt uit deze video.