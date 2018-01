Patrice Evra is gek op maandagen. Elke week plaatst de Franse linksback een filmpje op zijn Instagram. De ene keer is de video al wat gekker dan de andere, maar Evra stelt nooit teleur. Ook deze week niet, toen de 36-jarige Fransman Marouane Fellaini probeerde na te doen. "Maar wel de sexy one, sorry Marouane", klonk het bij Evra in badjas. Al liet hij wel bijna zijn "djudju" zien in het begin...

