Broer huisbaas reageert op beschuldigingen: “Geen telefoontje gekregen”

Antwerpen - Sammy Chalghmi, de broer van de huisbaas van het gebouw op de Paardenmarkt, ontkent dat de huurders gebeld hebben voor een gaslek. Dat verklaart hij tegenover VTM Nieuws.

Chalghmi was de afgelopen dagen in het bezit van de gsm van zijn broer. Maar daarop heeft hij naar eigen zeggen nooit een oproep ontvangen, ook niet de voorbije dagen. “Er is nooit gebeld geweest voor een gaslek, ook niet de laatste tien dagen. Het gebouw was trouwens intact, er is geen enkel probleem”, zegt Chalghmi aan VTM Nieuws. “Als er ooit een lek was, dan zou dit trouwens bij eender wie kunnen gebeuren. Als er bovendien een lek is, dan bel je normaal naar de brandweer. Niet naar de huisbaas.”

Slachtoffer Nabil Diouaene verklaarde dinsdagochtend nog dat zijn huisbaas onbereikbaar was, omdat hij op reis was in Egypte. Die had trouwens eerder al duidelijk gemaakt dat hij absoluut geen politie in zijn pand wilde. “Daarom belden we de hulpdiensten niet. Onze huisbaas is totaal niet correct, op alle vlakken”, aldus Diouane.

De brandweer werd maandag omstreeks 21.30 uur opgeroepen voor een hevige explosie aan de Paardenmarkt. Enkele gebouwen, waaronder het pand waar het Italiaanse restaurant Primavera is gevestigd, hebben zware schade opgelopen. Drie gebouwen zijn volledig verwoest. Zes gebouwen zijn onbewoonbaar verklaard. Er vielen twee dodelijke slachtoffers en veertien gewonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.