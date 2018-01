Deense uitvinder in beschuldiging gesteld voor moord op journaliste Kim Wall

Het leest als een gruwelijke Scandinavische misdaadserie, maar het is werkelijkheid: het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat duikbootbouwer Peter Madsen de moord op journaliste Kim Wall koelbloedig heeft gepland. De 47-jarige Deense uitvinder is dinsdag officieel aangeklaagd voor de moord op de Zweedse journaliste. Het OM vordert levenslang, zo deelde de politie in Kopenhagen mee.

Het is de vriend van de 30-jarige Kim Wall die op 10 augustus alarm slaat omdat de journaliste niet naar huis is gekomen na een reportage. Wall heeft eerder op de dag afgesproken met de excentrieke uitvinder Peter ‘Raket’ Madsen (46) om samen een eerste tocht te maken met zijn zelfgemaakte duikboot, de UC3 Nautillus.

Peter ‘Raket’ Madsen. Foto: AFP

Om 19 uur poseren de twee nog samen voor een foto in de toren van de duikboot om vervolgens de haven van het Kopenhaagse schiereiland Refshaleøen te verlaten. Enkele uren later, om 2.30 uur ’s nachts, belt haar vriend de politie, waarna de Deense ordediensten meteen een zoekactie opstarten. Exact om 10.14 uur levert dat resultaat op: de duikboot werd gespot in de Baai van Køge, pakweg 50 kilometer ten zuidwesten van Kopenhagen.

Gezonken

Vrijwel meteen nadat enkele vrienden Madsen uit het gevaarte hebben gered, zinkt de duikboot in de zee van Kopenhagen. De duikboot wordt uit het water gevist en wordt meteen volledig onderzocht. Van Kim Wall is geen enkel spoor.

Hoewel er elke dag met man en macht gezocht wordt, duurt het nog tot maandag 21 augustus eer de speurders een eerste resultaat boeken. Ze vinden een vrouwentorso, zonder hoofd of ledematen, dat na onderzoek van de journaliste blijkt te zijn.

Bijna twee maanden later, op 7 oktober, hebben de speurders nog eens twee zakken gevonden in het water van de Baai van Koge. In de ene zak zat kledij van Wall, in de andere haar hoofd en benen, zo meldde politiewoordvoerder Jens Møller zaterdagochtend. De armen van haar lichaam zijn nog steeds vermist.

Moord

Madsen wordt ervan beschuldigd Wall aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot Nautilus om het leven te hebben gebracht en het lijk seksueel te hebben misbruikt.

Volgens de aanklacht werd de moord op voorhand gepland en voorbereid door de veertiger. Hoe Madsen de journaliste ombracht, is nog onduidelijk - mogelijk werd Wall gewurgd of de keel doorgesneden. Het OM beschuldigt hem ook van lijkschennis.

Madsen stierf mogelijk aan een koolmonoxidevergiftiging terwijl hij aan dek was. Tijdens zijn voorlopige hechtenis gaf Madsen, die in Denemarken een bekende uitvinder is, verschillende versies van Walls dood.

Op een van zijn harde schijven vond de politie video’s van terechtstellingen waarin vrouwen gefolterd, onthoofd en verbrand worden.

Het proces begint op 8 maart. Een vonnis wordt op 25 april verwacht.