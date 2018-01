Invloedrijke Servisch-Kosovaarse politicus doodgeschoten

De meest invloedrijke Servische politicus in Kosovo, Oliver Ivanovic, is dinsdagmorgen voor het hoofdkwartier van zijn partij in de stad Mitrovica met vier kogels neergeschoten. De 64-jarige Ivanovic bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Kosovaarse regering veroordeelde de moord en beloofde opheldering.

De Servische president Aleksandar Vucic rief in Belgrado de nationale veiligheidsraad samen. Marko Djuric, leider van de Servische delegatie voor de huidige EU-bemiddeling tussen zijn land en Kosovo in Brussel, verliet de onderhandelingstafel. “Dit is een criminele en terroristische daad, die bestraft moet worden”, verklaarde hij.

Ivanovic was sinds 1999 de door Belgrado aanvaarde leider van de Servische minderheid in Kosovo. Hij werd beschouwd als een van de weinige politici, die ook Albanees spreekt en goede betrekkingen onderhield met de Albanese meerderheid in het land. De afgelopen jaren raakte hij steeds meer in onmin met Belgrado. Onlangs werd zijn auto door onbekenden in brand gestoken.

Het bijna enkel door Albanezen bewoonde Kosovo had zich tien jaar geleden van Servië afgescheurd. In 1999 werden het Servisch leger en paramilitairen door NAVO-bombardementen gedwongen Kosovo te verlaten. Eerder hadden Serviërs rond de 800.000 Albanezen met wapengeweld verdreven.

Servië wil het verlies van Kosovo niet aanvaarden en wil dat de “opstandige provincie” terugkeert in staatsverband. De EU probeert al jarenlang tevergeefs te bemiddelen tussen de verdeelde buurlanden.