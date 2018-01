Vrouw die “seksverslaafde” verloofde vermoordde door kajak te saboteren, is vrijgelaten

Wat een romantisch uitje had moeten worden met de kajak, eindigde fataal voor Vincent Viafore uit de Amerikaanse staat New York. Zijn verloofde Angelika Graswald (37) kwam alleen uit het ijskoude water van de Hudsonrivier, terwijl haar man de trip in 2013 niet overleefde. Een tijd lang vertelde Angelika iedereen dat het om een ongeluk ging. Totdat de politie onraad rook. De vrouw werd veroordeeld tot vier jaar cel, maar is intussen al vrijgelaten.

Het was pas toen de politie Angelika bloemen zag neerleggen voor haar man, dat de speurders beseften dat er iets niet pluis was. Toen ze de vrouw op het eiland zagen staan waar de twee voor het laatst hadden aangelegd, gedroeg Angelika zich immers verdacht. Bovendien was ze vlak na zijn dood gezien in een café, terwijl ze karaoke aan het zingen was. De agenten besloten haar aan de tand te voelen, waarna ze een opmerkelijke bekentenis deed bij de gedenkplaats: ze had zelf een lek gemaakt in de kajak van haar man.

Foto: REUTERS

De agenten rekenden haar meteen in. Tijdens ondervragingen vertelde ze wat er echt aan de hand was. Het ging al een tijdje niet meer goed tussen Vincent en Angelika. Het koppel maakte voortdurend ruzie en op seksueel vlak kon Angelika haar man, die seksverslaafd was, niet volgen. Hun verloving zou aan een zijden draadje hebben gehangen. Bovendien waren er financiële problemen. Op naam van Vincent was er een levensverzekering afgesloten van maar liefst 250.000 dollar.

Volgens de speurders zou Angelika die grote geldsom hebben willen opstrijken door de kajak van haar verloofde onklaar te maken. De man maakte geen schijn van kans in de ijskoude rivier met zijn sterke stroming, waardoor ze wist dat hij zou verdrinken als ze hem niet zou helpen. Een moord bekennen, dat deed de vrouw niet. Maar ze pleitte wel “schuldig” voor nalatigheid, waardoor duidelijk werd dat het om meer dan een ongeluk alleen ging.

In november 2017 werd de vrouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Opmerkelijk genoeg was ze enkele weken later, midden december, al opnieuw op vrije voeten. Ze werd toen vrijgelaten omdat ze sinds haar arrestatie in 2015 al zoveel tijd in de gevangenis had doorgebracht. “Ze hoopt nu de banden met haar familie weer aan te halen en haar leven weer op de rails te krijgen”, aldus haar advocaat.