Zestiger omgekomen bij brand in Schaarbeek

Schaarbeek - Een brand in een appartement heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Schaarbeek het leven gekost aan een 60-jarige man. Dat meldt de Brusselse brandweer. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid, het parket heeft een branddeskundige aangesteld.

Het vuur brak rond 03.30 uur uit op de eerste verdieping van een pand in de Maurice Maeterlincklaan in Schaarbeek. Toen de brandweer ter plaatse kwam, had ze de brandhaard snel onder controle maar troffen ze ook de bewoner van de getroffen flat bewusteloos aan. De man werd nog gereanimeerd maar overleed door een ernstige rookintoxicatie. Andere slachtoffers vielen er niet.

Door de brand is er zware rookschade op de eerste en tweede verdieping van het gebouw.