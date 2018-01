Nieuwe Thaise doelman wacht op vergunningen om te kunnen spelen met OH Leuven

Voetbalploeg Oud-Heverlee Leuven uit de Proximus League heeft dinsdag zijn twee nieuwe aanwinsten, de Thaise nationale doelman Kawin Thamsatchan en middenvelder Samy Kehli, voorgesteld. Thamsatchan wacht momenteel op een verblijfs- en arbeidsvergunning om actief te kunnen worden voor OHL. Clubvoorzitter Chris Vandebroeck achtte de kans zeer klein dat de doelman al dit weekend tegen Tubize zal kunnen aantreden.

De 27-jarige Kawin Thamsatchanan komt over van de Thaise topclub SCG Muangthong United Football Club. Hij is kapitein van de nationale ploeg voor wie hij zestig keer aantrad. De komst naar OHL bestempelde hij dinsdag als “een grote opportuniteit”. Sinds de overname medio 2017 van OHL door het Thaise King Power is de club volgens Thamsatchanan zeer populair geworden in Thailand. Hij sprak zich ook zeer lovend uit over het spel van OHL en de fans tijdens de match zondag en beloofde “hard te werken om zich verder te ontwikkelen en de OHL-fans te plezieren”.

Samy Kehli is een 26-jarige Fransman met Algerijnse roots die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Lokeren. Hij speelde voorheen voor clubs als Metz, Virton en Roeselare en maakte zondag tegen Union een uitstekende indruk.

Coach Nigel Pearson toonde zich net als Chris Vandebroeck zeer tevreden met de komst van beide spelers. Pearson zei dat OHL zowel in binnen- als buitenland op de loer ligt om spelers aan te trekken die het team kwalitatief kunnen versterken. “Het gaat hierbij niet alleen om het bereiken van resultaten op korte termijn, maar ook om uitbouw van het team op termijn”. Wat Thamsatchanan betreft stelde hij “dat ook deze binnen het team door goede prestaties zal moeten vechten voor zijn plaats”. Over Kehli sprak hij de hoop uit dat die het team de nodige creativeit bijbrengt.

Ondanks het feit dat OHL in de tweede periode van het kampioenschap op 1B zes punten achter staat op Lierse en vijf op Cercle Brugge, heeft de club de hoop nog niet opgegeven om alsnog te promoveren dit seizoen.