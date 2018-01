De gasexplosie die tot een volkswoede leidde: “Zoek onze kinderen in plaats van de koning te groeten”

De gasexplosie van maandagavond in Antwerpen roept weer de verschrikkelijke beelden op van de explosie in Luik. Op 27 januari 2010 lieten 14 mensen het leven toen ’s nachts een explosie twee appartementsblokken verwoestte. Niet alleen de woede om de laksheid van het stadsbestuur is gebleven, ook de ergernis om het ongepaste bezoek van koning Albert.

De gasexplosie in Luik is een trieste exponent van de Waalse laksheid. Het verhaal begint vier dagen voor de explosie. Bewoners van de Leopoldstraat 20 vinden dat er een vreemde geur in hun gebouw hangt ...