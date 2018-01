United of City? “Supermakelaar” Mino Raiola geeft verrassende wending aan transfersoap rond Alexis Sanchez

We zijn half januari en de transfersoap rond Alexis Sanchez is nog steeds niet opgelost. De Chileen kan Arsenal verlaten voor beide clubs uit Manchester maar zover is het nog niet. Dinsdag komt “supermakelaar” Mino Raiola plots tussenbeiden met een opmerkelijke verklaring.

Raiola heeft een goede verstandhouding met Manchester United. Hij bracht de voorbije jaren onder andere Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Romelu Lukaku en Henrikh Mkhitaryan naar de Red Devils. De Nederlander is niet de manager van Alexis Sanchez maar hij kan de transfer van de 29-jarige Chileen wel beïnvloeden. Dat blijkt uit een interview van Raiola met The Times.

“Manchester United gaat Sanchez niet strikken, tenzij Mkhitaryan besluit zich bij Arsenal aan te sluiten”, aldus Raiola. “Mkhitaryan gaat doen wat het beste voor hem is. Hij heeft nog tweeënhalf jaar te gaan met zijn huidig contract, dus het is zijn beslissing. Sanchez maakt dus onderdeel uit van de Mkhitaryan-deal, niet andersom.”

Henrikh Mkhitaryan. Foto: AFP

“Niet bezig met United”

Sanchez is al weken het onderwerp van een strijd tussen United en stadsgenoot Manchester City. De Citizens leken aanvankelijk de bovenhand te hebben maar de voorbije week leken de Red Devils het laken naar zich toe te trekken dankzij een persoonlijk akkoord met de Chileen. Chelsea werd recent ook genoemd als potentiële bestemming, maar Blues-coach weet naar eigen zeggen niets van die interesse.

Mkhitaryan werd maandag door José Mourinho uit de selectie gelaten bij United voor de wedstrijd tegen Stoke City. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het puur een tactische beslissing was. Het was een keuze voor spelers waarvan wij zeker weten dat zij op dit moment in hun hoofd bezig zijn met Manchester United. Ik wil geen twijfels over de toekomst. Ik denk dat het niet makkelijk is voor een voetballer om te spelen als er twijfel heerst over zijn toekomst.”

Alexis Sanchez. Foto: AP

Aubameyang

Ondertussen lijkt Pierre-Emerick Aubameyang nu écht op weg naar Arsenal. Maandag meldden we al dat de Gabonees van Borussia Dortmund een persoonlijk akkoord zou hebben met de Gunners, dinsdag komt BILD met het nieuws dat Aubameyang ook effectief een transferverzoek heeft ingediend bij de Duitse topclub. “Hij wil naar Arsenal”, klinkt het bij de Duitse krant.