STVV versterkt zich met Japanse verdediger

Sint-Truiden - Takehiro Tomiyasu verdedigt de volgende drie seizoenen en half de kleuren van Sint-Truiden. Dat heeft de Limburgse club dinsdag op zijn website bekendgemaakt. De 19-jarige Japanse verdediger komt over van Avispa Fukuoka, dat in Japan in de tweede klasse uitkomt.

Tomiyasu speelde sinds 2015 in het eerste elftal van de club. Daarnaast voetbalt hij ook al enkele jaren voor de Japanse nationale jeugdelftallen. Dat STVV een speler uit het land van de rijzende zon aantrekt komt niet als een verrassing. Het Haspengouwse team is sinds december vorig jaar volledig in handen van het Japanse bedrijf DMM.com.

Sint-Truiden staat na 21 speeldagen op de zesde plaats met 29 punten. Komend weekend maken de Kanaries de verplaatsing naar Waasland-Beveren, tiende met 25 punten.