Slachtoffers aanslagen Parijs gechoqueerd door brief van Franse komiek aan Abdeslam

De omstreden Franse komiek Dieudonné heeft met een brief aan terreurverdachte Salah Abdeslam de woede opgewekt van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. In de brief vraagt Dieudonné om een ontmoeting met Abdeslam, omdat hij hem beter wil begrijpen, zo meldt de Franse krant Le Parisien.

Abdeslam is de enige overlevende van de jihadistische commando’s die op 13 november 2015 de aanslagen in Parijs pleegden. Hij werd in maart 2016 opgepakt in Molenbeek.

Dieudonné. Foto: Photo News

Dieudonné heeft in oktober in een brief laten weten dat hij de bestbewaakte gevangene van Frankrijk wil ontmoeten, zo onthult Le Parisien dinsdag. De komiek zegt dat hij in de gevangenis van Fleury-Mérogis met Abdeslam wil praten omdat hij werkt aan een boek met de titel “Comment arrêter les attentats en France?” (“Hoe kunnen we de aanslagen in Frankrijk stoppen?”).

Geestestoestand begrijpen

Hij wil “de geestestoestand” van Abdeslam begrijpen en een beeld krijgen van “de oorzaken die (hem) tot actie hebben aangezet”. “Door met u in gesprek te gaan, hopen we beter de diepe revolte te begrijpen die in u huist en waarvoor de samenleving doof blijft.”

Advocaat Gérard Chemla, die slachtoffers van de aanslagen vertegenwoordigt, is absoluut niet opgezet met de brief van Dieudonné. “Het is een voorwendsel om de verantwoordelijkheid voor de terreuraanslagen door te schuiven naar de samenleving”, zegt hij aan het Franse persbureau AFP.

“De slachtoffers zijn gechoqueerd door deze stap van Dieudonné. Ze zouden liever hebben dat Abdeslam rechtstreeks aan hen uitleg geeft”, zegt ook Géraldine Berger-Stenger, een advocate van de slachtoffersvereniging AfVT.

Volgens een van de advocaten heeft de onderzoeksrechter zich verzet tegen een ontmoeting tussen Dieudonné en Abdeslam.