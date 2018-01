Trekt Nainggolan naar China of niet? Dit is de reactie van de man die het zou moeten weten bij AS Roma

La Gazzetta dello Sport meldde maandag dat Radja Nainggolan dicht bij een transfer richting China staat. AS Roma zou een bod van 50 miljoen euro aanvaard hebben. Maar bij de Giallorossi weten ze van geen officieel bod, zo blijkt een dag later.

Waar speelt Radja Nainggolan na januari? Als we La Gazzetta dello Sport mogen geloven, heeft zijn huidige club AS Roma het licht op groen gezet voor een transfer naar de Chinese kampioen Guangzhou Evergrande. Vorige vrijdag waren vertegenwoordigers van Evergrande in Rome en werd een deal voor 50 miljoen euro beklonken. Nainggolan zou liefst 12 miljoen euro op jaarbasis kunnen verdienen. Volgens de roze sportkrant heeft Guangzhou-trainer Fabio Cannavaro met Nainggolan gebeld en zou die een positief antwoord hebben gekregen.

Een dag na bovenstaand nieuws heeft Roma gereageerd in de persoon van sportief directeur Ramon Rodriguez Verdejo, beter bekend als Monchi. “Voorlopig hebben wij nog geen officieel bod ontvangen op Nainggolan”, stelt de Spanjaard in Corriere dello Sport. Dat wil niet zeggen dat Nainggolan niet verkocht kan worden, maar Roma zou liever Emerson Palmieri of Kevin Strootman van de hand doen. Mocht Nainggolan toch andere oorden opzoeken, wil Roma investeren in Ajax-spelmaker Hakim Zyech.

De Gazzetta trok zijn verhaal overigens ook een beetje in op dinsdag. Volgens de krant was de deal met Evergrande “bijna rond”, maar werd er maandag op de rem geduwd. Sky Italia voegde daaraan toe dat Nainggolan waarschijnlijk tot de zomer bij Roma blijft, terwijl Calciomercato zelfs beweert dat Nainggolan twijfels heeft bij een Chinees avontuur.