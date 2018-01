Waarde van Bitcoin in vrije val: “Beleggers kunnen al hun geld verliezen”

De waarde van Bitcoins is dinsdag fors gedaald naar 11.961 dollar (-11.96%). Half december vorige jaar flirtte de munt net onder de 20.000 dollar. De forse daling is vermoedelijk te wijten aan het opschorten van de verkoop door de Chinese overheid en een enorme verkoopgolf. “Beleggers in de Bitcoin moeten zich er bewust van zijn dat ze al hun geld kunnen verliezen”, aldus Steven Maijoor, van de Europese financiële waakhond ESMA aan Bloomberg.

De wittebroodsweken van Bitcoin-beleggers/speculanten lijken voorbij te zijn. De afgelopen 24 uur is Bitcoind net geen 15% in waarde gedaald. Sinds de piek van 19.343 dollar in december is de koers dus met 40% gedaald. Andere cryptomunten, zoals Bitcoin Cash en Ethereum, delen ook in de klappen.

“Beleggers in de Bitcoin moeten zich er bewust van zijn dat ze al hun geld kunnen verliezen”, aldus Steven Maijoor, van de Europese financiële waakhond ESMA aan Bloomberg TV. “De prijs is extreem volatiel, wat zijn waarde als munt ondermijnt.”

“In tegenstelling tot de euro wordt de bitcoin niet als betaalmiddel gegarandeerd door een centrale bank of overheid. De bitcoin is speculatief. Wie erin investeert, kan zware verliezen lijden”, aldus Jan Smets, gouverneur van de Nationale Bank van België eind vorig jaar.

Verkoopgolf

In euro’s is de munt nu terug onder 10.000 gedoken. Het ziet ernaar uit dat de forse daling te wijten is aan een grote verkoopgolf. Het is niet duidelijk of het voornamelijk speculanten zijn die en masse vertrekken, mogelijk heeft één van de zogenaamde “whales” zijn of haar Bitcoins van de hand gedaan. Een “whale” is een Bitcoin-grootbezitter. Er zijn een duizendtal Bitcoin-whales en samen bezitten ze zo’n 40% van alle Bitcoins. Zo’n gigantische speler kan een grote impact hebben op de markt en dus ook de koers.

Foto: Coindesk

Een klap uit het Oosten

Mogelijk is de verkoopgolf ook veroorzaakt door de aangekondigde maatregelen van verschillende overheden wereldwijd. Zo is de handel in Bitcoin sinds januari dit jaar in China fors aan banden gelegd. Daar is de georganiseerde handel in Bitcoin is er al verboden, naar verluidt omdat deze te veel stroom zou verbruiken. Overigens blijkt uit een gelekte memo van de Chinese Centrale Bank, die Reuters kon inkijken, dat de overheid daar een quasi-totaal verbod op cryptomunten wil. Het risico voor het hele financiële stelsel zijn te groot geworden, aldus de topman van de Chinese Centrale Bank.Overigens zou de handel in Cryptomunten de Chinese bevolking te veel afleiden van de “reële economie”, aldus nog de memo.