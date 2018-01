“Ze waren zo bleek, het leken vampiers.” Buren vertellen over hun bizarre ontmoetingen met horrorgezin

De bewoners van het stadje Perris (Californië) voelen zich rot: “We lachten altijd met de familie Turpin. Omdat de kinderen er zo bleek uitzagen, noemden we ze vampiers. We hadden beter eens aangebeld, dan hadden we de kinderen uit hun gruwel kunnen bevrijden.”

Zondagmorgen kon een 17-jarige dochter van David (57) en Louise Ann Turpin (49) uit het ouderlijk huis ontsnappen en de politie bellen. Toen de agenten arriveerde, wisten ze niet wat ze zagen: twaalf kinderen die met ketens en hangsloten aan hun bed waren vastgekluisterd. Allemaal lijkbleek en ondervoed. Het huis stonk door al het vuil en rottend eten dat er rondslingerde.

De kinderen - drie jongens en tien meisjes, tussen 2 en 29 jaar - moesten bijna constant binnenblijven. Een paar keer zijn ze naar Las Vegas gereisd, waar de ouders geregeld hun huwelijksbeloftes gingen hernieuwen. Voor de rest kwamen ze omzeggens nooit buiten. Het is quasi zeker dat de kinderen nooit met iemand van buiten de familie praatten. In Las Vegas mochten ze wel opgewekt poseren met een Elvis- imitator.

Twilight-familie

De buren vergeleken de Turpins met de Cullin-familie uit de Twilight-films: even bleek Foto: ISOPIX

De ouders zijn opgepakt, de kinderen opgevangen. Nu begint het de buurt te dagen hoe weinig oplettend zij was. Buurvrouw Adria Valdez zegt dat ze een bijnaam hadden voor het gezin: “We noemden ze de Cullen-familie, zoals die familie vampieren uit de ‘Twilight’-films. Ze zagen er even bleek uit, maar veel schrieler. Omdat ze enkel maar ’s nachts buitenkwamen. Overdag bleven ze binnen en kregen ze les van hun vader.”

Planten interviewen

Een andere buur vertelde dat de kinderen heel vreemde dingen deden wanneer ze ’s nachts buiten mochten. “De oudste zoon had iets wat op een telefoon leek. Daarmee liep hij door de tuin en maakte hij opnames van de planten. Hij leek hen vragen te stellen en hun antwoorden op te nemen.”

Robert Perkins, een andere buur, vertelde dat hij drie Turpin-kinderen eens een kerststal in hun voortuin zag bouwen. Hij vond het knap werk en ging het dat ook vertellen. “Maar de kinderen bevroren. Ze bleven plots stokstijf staan alsof ze hoopten zo te verdwijnen.”

David (57) en Louise Ann Turpin (49). Foto: EPA-EFE

De zomer erna zag de buurvrouw dat drie kinderen de voortuin bemestten. Weer stapte ze op hen toe voor en praatje en weer verstijfden ze van de schrik.

Zelfde kleren uit veiligheid

Betty Turpin, de grootmoeder, zei aan nieuwszender CNN dat ze haar zoon David al vijf jaar niet meer had gezien. “Ik belde wel af en toe. Ik was trots op mijn zoon. God had hem extra beloond met dertien kinderen. Hij beschermde hen misschien te veel. Wanneer de kinderen eens het huis uit mochten, hadden ze allen dezelfde kleren aan. Dat maakte het makkelijker om hen terug te vinden. Als ze buitenkwamen, werden de kinderen volgens leeftijd gezet en plaatsten de ouders zich voor en achteraan de rij. Zo kon er niemand ontsnappen.”

Zondag kon er dan toch één dochter ontsnappen. Met een gsm die ze in huis vond, belde ze de politie. Die plakte een borgsom van 8,3 miljoen euro op het hoofd van elk van de ouders. “Weinig kans dat iemand dat voor hen betaalt”, zei grootmoeder Betty Turpin aan CNN.