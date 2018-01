Slachtoffers van explosie Paardenmarkt zijn geïdentificeerd

Antwerpen - De dodelijke slachtoffers van de explosie in de Paardenmarkt in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een Afghaanse man van 26 jaar en een Belg van 39, meldt het Antwerpse parket.

Gisterenavond werd de buurt van de Antwerpse Paardenmarkt opgeschrikt door een ontploffing. De explosie beschadigde in totaal zeven gebouwen. Drie appartementsgebouwen stortten nagenoeg volledig in. De politie begon meteen aan een ontruiming van de gebouwen in de naaste omgeving.

Foto: DBA

Kort na middernacht zijn de eerste slachtoffers van onder het puin gehaald door de brandweer. Een uur later is al een nieuwe balans opgemaakt: veertien gewonden, van wie een in kritieke toestand. Vijf anderen waren ernstig gewond.

Kort daarna mochten de buurtbewoners terugkeren naar hun huis. De 22 bewoners van de ingestorte gebouwen kregen opvang in een dienstencentrum in de buurt. Anderen konden terecht bij familieleden. Een paar “daklozen” kregen opvang in een hotel. Tegen de ochtend kwam het bericht dat de reddingsdiensten op zoek waren naar twee mensen. De politie vond het aannemelijk dat ze nog onder het puin lagen.

Foto: Photo News

De uiteindelijk tol is: veertien gewonden en twee overledenen. Het gaat om een 26 jarige Afghaanse asielzoeker en een Belg van 39.

Afgesloten

De Paardenmarkt blijft in ieder geval nog afgesloten voor alle verkeer. Enkel wie binnen de perimeter woont, kan onder politiebegeleiding door. De politie begeleidt ook studenten die naar de universiteit moeten. De Universiteit Antwerpen liet maandagavond al weten dat studenten die in de omgeving wonen en dinsdag examen hebben, dat allicht kunnen verplaatsen indien het een mondeling examen is.

Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers.

Eandis: geen klachten

Dinsdag doken getuigenissen op van onder meer een bewoner van een van de ingestorte panden, die naar eigen zeggen maandag in de loop van de dag een gasgeur had waargenomen. Hij zou echter de hulpdiensten niet hebben gebeld, maar wel zijn huisbaas proberen te bereiken hebben. Netbeheerder Eandis meldt dat het recent geen klachten binnenkreeg over gasgeur rond de Paardenmarkt.