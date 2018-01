Antwerps partijbestuur SP.A weigert ontslag Tom Meeuws

Antwerpen - De Antwerpse SP.A heeft het ontslag van Tom Meeuws als kandidaat op de lijst ‘Samen’ geweigerd. Dat heeft hij zelf aangekondigd na afloop van het partijbestuur. “Het partijbestuur heeft zich in volle vertrouwen achter zijn kopman gezet”, zei een geëmotioneerde Meeuws.

Tom Meeuws diende dinsdagavond op het Antwerpse SP.A-bestuur zijn ontslag in als kandidaat op de lijst Samen. Maar het partijbestuur weigerde dat ontslag te aanvaarden, blijkt na een vergadering van ruim vier uur. De Antwerpse SP.A plaatst zich “ten volle achter zijn kopman” en wil “met Samen niet meedoen aan de moddercampagne die volop bezig is en nooit geziene proporties aanneemt”.

Meeuws verklaarde voor de camera’s: “Wij zijn ervan overtuigd dat het in deze stad niet altijd moet gaan over wie bestuurt, maar wel over waar we met deze stad naartoe willen, over de kern van de democratie. Het moet gaan over de waarden en de manier waarop je aan politiek doet. Wij zijn er daarom echt van overtuigd dat Samen meer dan ooit het progressief en democratisch alternatief is voor deze stad.”

Meeuws zei nu contact te zullen opnemen met lijsttrekker Wouter Van Besien en nummer twee op de Samen-lijst Jinnih Beels (onafhankelijk) om hen persoonlijk de beslissing van SP.A toe te lichten.

Eerder op de avond had Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien nog laten weten de beslissing van Meeuws om ontslag te nemen te “begrijpen en te respecteren”. Volgens hem omdat “de aanvallen op Tom te persoonlijk en te veelvuldig zijn”. Voorts zei Van Besien nog dat het klimaat om een “deftige” campagne te voeren te giftig was geworden.

Kort daarna wees SP.A-voorzitter John Crombez in ‘De Afspraak’ met de vinger naar N-VA. Volgens hem kan de informatie die bekendraakte over Meeuws enkel gelekt zijn door Marc Descheemaecker, de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn. Hij zit daar met N-VA-signatuur. Voorts zegt Crombez nog “niet verrast” te zijn dat N-VA achter het lek zit.

Nadat naar buiten werd gebracht dat vermeend financieel geknoei Tom Meeuws de das had omgedaan als directeur van De Lijn Antwerpen, zou hij zelf hebben vastgesteld dat hij een obstakel vormt in het politieke project van Samen, en op eigen beweging beslist hebben om op te stappen.

Financieel geknoei

Dinsdagochtend maakten de Persgroep-kranten bekend dat hij als directeur van De Lijn grote betalingen deed zonder contracten en zonder de vereiste toestemmingen van de raad van bestuur. Onze zusterkrant De Standaard schreef in 2015 al dat hij moest opstappen als Antwerps directeur bij De Lijn omdat hij “statutair bepaalde regels over het beheer van middelen” niet zou hebben nageleefd.

Zo heeft Meeuws de feestelijke opening van een metrotunnel in Antwerpen uitbesteed aan cultuurcentrum De Roma zonder een contract te hebben. De kosten voor de feestelijkheden verdeelde hij over verschillende facturen om aan de controle van de raad van bestuur te ontsnappen. De boekhouding ontdekte de betaling pas achteraf.

Meeuws zou 150.000 euro van de 549.000 euro hebben betaald in 2014, terwijl het contract pas in 2015 werd afgesloten. Overigens zou hij voor andere projecten grote sommen geld in schijven hebben laten betalen om zo aan de controle van de raad van bestuur te ontsnappen.

Meeuws stelde vanochtend nog dat zijn vertrek bij De Lijn “in onderling overleg” gebeurde en dat er sprake was van “een beschadigingsoperatie door politieke tegenstanders”.

Boemerang

Eerder kwam Meeuws al in opspraak omdat hij als voorzitter van de Antwerpse SP.A uithaalde naar contacten tussen het stadsbestuur met de vastgoedwereld. In een vernietigend opiniestuk in De Morgen sprak hij over een zogenaamde “paaitaks”.

“Afwijkende bouwhoogtes of voluptueuze bouwvolumes, dat kan in een rechtstreekse onderhandeling met de schepen worden ­geregeld”, schreef hij. Hij alludeerde daarmee op de controverse die ontstaan was nadat Apache naar buiten bracht dat Bart De Wever en zijn bijna voltallige schepencollege aanwezig waren op een verjaardagsfeest van Erik Van der Paal, topman bij het omstreden Land Invest.

Die boemerang kreeg hij keihard terug in het gezicht. Een dag na zijn vernietigende opiniestuk bleek dat hij zelf nauwe banden had met de veelbesproken projectontwikkelaar Land Invest. Meeuws had namelijk zélf ooit getafeld met Land Invest toen hij voor hen werkte als consultant. Pittig detail: dat gebeurde nota bene in hetzelfde restaurant, Het Fornuis. Een week na de heisa zei Meeuws in te zien dat de regels voor politici helemaal anders zijn dan voor ondernemers, en dat hij het anders had moeten aanpakken.

Het integriteitsbureau van de stad Antwerpen oordeelde ondertussen dat het Antwerps stadsbestuur niets fout deed toen het ging eten op uitnodiging van Land Invest.

Zoveelste blamage voor progressieve blok tegen N-VA

Het valt niet te ontkennen dat dit de progressieve oppositie in Antwerpen zware schade berokkent. Uit een exclusieve peiling van Het Nieuwsblad op 1 december bleek dat het vertrouwen in het rood-groene kartel Samen toen een stevige deuk kreeg. Het ziet ernaar uit dat de bluts nu nog groter wordt.

