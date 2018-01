“Ze stonden te lachen terwijl mijn vader aan het verdrinken was”

Een Canadese tiener vertelt gechoqueerd hoe omstanders haar papa uitlachten, terwijl hij bijna verdronk. Een maand geleden ging de vader van Venezia Hebecker zwemmen tijdens een cruise van Norwegian Escape op de Bahama's, maar dat draaide uit in een nachtmerrie. Venezia vertelt haar verhaal aan News AU, om de nalatigheid van de omstanders en de redders aan de kaak te stellen.

De tiener krijgt nog altijd kippenvel als ze terugdenkt aan het moment dat ze enkele voorbijgangers hoorde praten. “Ik kan amper geloven hoe grappig dat was, die man die aan het verdrinken was”, giechelden ze tegen elkaar, terwijl ze nonchalant voorbij stapten. De 19-jarige stopte meteen met zonnen, omdat haar 69-jarige vader mee was gaan zwemmen tijdens een excursie in de idyllische Great Stirrup Cay op de Bahama's. Ze sprong recht en ging snel haar papa zoeken, aangezien die enkele jaren voordien een paniekaanval had gekregen tijdens het snorkelen.

Zodra ze dicht bij de locatie kwam, besefte ze dat haar grootste angst waarheid werd. “Ik zag de redder staan en hoorde een vrouw paniekerig mijn naam roepen”, vertelde ze aan News AU. Haar vader was nochtans een goede zwemmer, dus eerst dacht Venezia nog dat de vrouw zich vergiste. “Ik draaide mij om en zag haar naar me toelopen met mijn vader zijn snorkelmateriaal.”

“Ik dacht meteen het ergste: mijn ogen liepen meteen vol met tranen, want ik zag hem nergens meer”, zei Venezia, die de woorden van de voorbijgangers steeds bleef herhalen in haar hoofd. “Ze probeerde me gerust te stellen, omdat ze hem uit het water hadden kunnen halen. Maar toen zei ze dat ik meteen medische hulp moest zoeken, want hij ademde niet meer.”

Twee kinderen als redders

“Ik wilde zijn hand vasthouden, terwijl mijn mama nog ergens op de boot zat. Niemand was haar gaan halen. Niemand vond het belangrijk. Zelfs de redder vroeg niet hoe het met hem was”, beweert Venezia. Even later keek ze toe hoe haar vader aan allerlei medische apparaten hing. Haar vader kon gereanimeerd worden, maar er staat nu een lange revalidatie op hem te wachten. “Hij is de sterkste man die ik ken, maar om hem zo zwak te zien, dat vind ik verschrikkelijk. Hij kan zelfs niet meer zelfstandig wandelen.”

Maar het verhaal dat haar vader haar vertelde, doet haar boos worden. “Hij herinnert hoe hij paniekerig zwaaide naar de redder, die hem negeerde. Zelfs toen mijn papa begon te schreeuwen reageerde hij niet. Mijn vader riep om zijn leven te redden, maar iedereen keek hem aan alsof het een grap was. Ze lachten”, zegt Venezia verbijsterd. Het water was zes meter diep. “Uiteindelijk zwommen er twee kinderen van ongeveer zeven jaar naar mijn pa toe, ze probeerden hem terug te brengen. Toen kwamen er twee mannen hen tegemoet. De redder deed niets.”

Dure grap

Tot overmaat van ramp heeft haar vader echter een gepeperde rekening gekregen van meer dan 4.200 euro. Daarom startte Venezia een crowdfundingsactie. “Het gaat hier niet om het geld, maar het gaat erom dat de cruise alles enorm verkeerd heeft afgehandeld. Ik zal niet stoppen totdat mijn vader gerechtigheid krijgt en Norwegian Cruise Lines zich verontschuldigen”, besluit ze.