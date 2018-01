Kritische Filipijnse website riskeert opgedoekt te worden

Een van de grootste nieuwssites van de Filipijnen, die zich kritisch uitlaat over het beleid van de regering, riskeert haar registratierechten kwijt te raken. De Commissie van Toezicht op het effecten- en beurswezen (SEC) trok de vergunning van het portaal Rappler in, omdat het beperkingen op kapitaal uit het buitenland zou geschonden hebben. Op de Filipijnen mogen enkel bedrijven, die volledig in handen zijn van Filipijnse burgers en door hen bestuurd worden, in de mediasector actief zijn.

De zaakvoerster van Rappler, Maria Ressa, noemde de beslissing van dinsdag politiek gemotiveerd. Rappler heeft al aangekondigd de beslissing aan te vechten. President Rodrigo Duterte ontkent alle betrokkenheid. “In dit land, is het probleem niet de persvrijheid. De kwestie gaat over het misbruik van de elite en de machthebbers”, zei Duerte tijdens een toespraak in Manila.

Rappler is naar eigen zeggen de op twee na meestgebruikte nieuwssite van de Filipijnen. Het online portaal heeft sinds zijn oprichting in 2012 uitvoerig over het harde antidrugsbeleid van Duterte bericht.

Sinds Duterte eind juni 2016 tot president benoemd werd, heeft zijn antidrugscampagne al aan meer dan 3.000 mensen het leven gekost.