Wagen rijdt tegen hoogtewerker, arbeider valt uit bakje en valt op zijn hoofd

Knokke-Heist - Door een verkeersongeval is een 47-jarige arbeider dinsdagnamiddag in Knokke uit een hoogtewerker gevallen. Het slachtoffer verkeert in levensgevaar, meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

Het tragische ongeval gebeurde in het begin van de namiddag op de Kustlaan in Knokke. Het slachtoffer werkte op zelfstandige basis voor een bedrijf uit Jabbeke en was de kerstversiering aan het verwijderen. Op dat moment werd de arm van zijn hoogtewerker aangereden door een lichte vrachtauto. De arbeider viel uit het bakje van de hoogtewerker en kwam enkele meters lager op zijn hoofd terecht. Hij werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het parket beschikt over camerabeelden van het ongeval, maar besliste om toch een verkeersdeskundige aan te stellen. Die zal de precieze omstandigheden van het ongeval moeten onderzoeken. Mogelijk zal later ook het arbeidsauditoraat nog een onderzoek voeren naar het incident.