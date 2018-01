Brexit-besprekingen boeiend? Dit parlementslid vindt alvast van niet en doet dan maar een dutje

In het Britse Lagerhuis zijn de besprekingen over de Brexit volop bezig met alle voor- en tegenstanders die hun zegje willen doen over de toekomst van Groot-Brittannië en de Europese Unie. Al zijn niet alle parlementsleden altijd even respectvol als er iemand een mening verkondigt die niet aansluit bij hun overtuigingen. Deze conservatieve euroscepticus kon zijn ogen amper open houden toen zijn collega een pleidooi hield over de moeilijkheden die de Brexit met zich mee zal brengen. Of deed hij maar alsof?

Terwijl partijgenoot Ken Clarke dinsdag zijn best deed om zijn collega’s te waarschuwen voor de Brexit tijdens een debat over het wetsvoorstel om de EU te verlaten, was de interesse van Desmond Swayne - een notoir tegenstander van de EU - ver te zoeken. De man, die vlak achter Clarke zat tijdens diens speech, voelde zijn ogen blijkbaar erg zwaar worden en besliste toen maar om even een dutje te doen. Zijn hoofd zakte langzaam maar zeker op zijn schouder en het leek even alsof hij helemaal naar dromenland was vertrokken.

Het is echter niet duidelijk of Swayne echt sliep, of maar deed alsof. De man zit namelijk erg graag achter Clarke om duidelijk te maken dat hij het commentaar van zijn collega erg saai vindt, door luid te zuchten, met zijn ogen te rollen of te geeuwen. Veel Britten konden de stunt maar matig appreciëren en zeiden op sociale media dat “normale mensen al lang zouden zijn ontslagen, mochten ze in slaap vallen tijdens het werk”. “Mijn oprechte excuses”, zei Swayne achteraf in de Britse media. “Ik zat even te knikkebollen zonder dat ik het doorhad.”

Clarke was zich echter van geen kwaad bewust en ging onverstoorbaar door met zijn betoog over de zogenoemde ‘Henry VIII-macht”, een term die wordt gebruikt voor maatregelen die hervormingen mogelijk maken zonder al te veel inmenging of toezicht van het parlement, zoals vermeld in het wetsvoorstel om uit de EU te stappen.