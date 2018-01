Geen strafvermindering voor Roeselare-speler Seoudi

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing en een boete van 200 euro opgelegd aan Roeselare-middenvelder Mickael Seoudi.

Tenzij de West-Vlaamse club beroep aantekent, is Seoudi geschorst voor de competitieduels tegen Beerschot Wilrijk (20/01) en Cercle Brugge (27/01).

De Franse middenvelder werd afgelopen weekend in de doelpuntloze partij tegen Westerlo rechtstreeks uitgesloten. Voor de sliding tackle “met gestrekt been en geheven voet” vorderde het Bondsparket maandag twee speeldagen schorsing. Roeselare ging niet akkoord. Seoudi, die door kersvers teammanager Olivier De Cock werd bijgestaan, betwistte de feiten ter zitting niet, maar haalde zijn blanco disciplinaire verleden aan als reden voor een eventuele strafvermindering.

“De Geschillencommissie kan hier niet op ingaan gelet op de ernst van de inbreuk”, weigerde voorzitter Jan De Corte het verzoek. “Seoudi was flagrant te laat. Zelfs al was de tackle niet met die intentie, Seoudi bracht de fysieke integriteit van de tegenstander Daniel Christensen onmiskenbaar in gevaar. Een gepaste tuchtsanctie dringt zich dan ook op.”