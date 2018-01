Joodse gemeenschap trekt naar Grondwettelijk Hof tegen Vlaams slachtverbod

Brussel - Het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) is zoals verwacht nu ook tegen het Vlaams slachtverbod naar het Grondwettelijk Hof getrokken. Dat gebeurde dinsdag. Eerder kwamen uit moslimhoek ook al klachten tegen dat verbod, en tegen het Waalse verbod kwam er ook al een klacht van islamitische en Joodse organisaties.

Volgens het CCOJB vormt het verbod op ritueel slachten dat de Vlaamse regering in 2019 wil invoeren een inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Het verbod zou zo indruisen tegen de Belgische grondwet en het Europees recht. Volgens CCOJB-voorzitter Yohan Benizri is dat verbod daarnaast niet proportioneel, omdat het voor de Joodse gemeenschap om slechts 900 dieren per jaar gaat. “Er zijn andere praktijken die mogen blijven doorgaan, zoals de jacht of restaurants waar kreeften in kokend water gegooid worden.”

De organisatie hoopt op een positieve uitspraak nog voor de invoering in 2019, maar Benizri beseft dat dat moeilijk wordt. “De dag dat dit ingevoerd zou worden, wordt een zwarte dag voor de vrijheid in België”, zegt Benizri. Eind vorig jaar stapte het CCOJB al naar het Grondwettelijk Hof tegen het gelijkaardige verbod in Wallonië.

Eind december diende de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen, met de steun van de Antwerpse en Brusselse Unie van Moskeeën, goed voor een zestigtal gebedshuizen, een klacht in. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) liet toen in De Morgen weten dat hij niet zal bezwijken onder de druk.