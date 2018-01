Brussel raamt kosten van Grand Départ Tour de France op 8 miljoen euro: “Dat is eigenlijk een koopje”

Vijf miljoen euro telt Brussel neer om in 2019 de Grand Départ van de Tour de France te krijgen. En volgens schepen van Sport Alain Courtois (MR) kan daar nog een drie miljoen aan organisatiekosten bijkomen. “Maar dat zal zichzelf terugbetalen”, zegt hij. “De return zal groot zijn.” In Luik, waar de Tour in 2012 startte, beamen ze dat. “Als je kijkt naar de internationale weerklank, is het een koopje.”