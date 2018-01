Chelsea-coach Conte is vragen over vervangen Hazard beu: “Ik ben de coach, ik neem de beslissingen”

Chelsea krijgt woensdag een herkansing om zich te plaatsen voor de 1/16e finales van de FA Cup na de 0-0 tegen tweedeklasser Norwich. Ook in de competitie loopt het niet helemaal op wieltjes voor Chelsea, met twee gelijke spelen op rij. Opvallend: Eden Hazard, nochtans intrinsiek de beste speler bij de Blues, maakte in de laatste acht matchen maar één keer de 90 minuten vol. Toen Antonio Conte op zijn persconferentie een zoveelste vraag kreeg over die vervangingen, zette hij even de puntjes op de ‘i’.

Een journalist wilde op de persconferentie voor de FA Cup-match tegen Chelsea weten of Eden Hazard akkoord ging met de redenen achter zijn vervanging. “Dat maakt helemaal niet uit. Ik beslis wie ik vervang of niet. Ik ben de coach en mijn eerste taak is de beste beslissing voor de ploeg en de club te nemen. Niet om al mijn spelers tevreden te houden”, aldus Conte, die vervolgens doorraasde.

“Elke persconferentie krijg ik dezelfde vragen. Of ik niet ongerust ben dat niet al mijn spelers gelukkig zijn. Neen. Het enige dat telt, is winnen. Anders kunnen we laatste eindigen en degraderen.” De kans bestaat dat Eden Hazard woensdag niet in de basis staat tegen Norwich. Mogelijk krijgt Michy Batshuayi wel nog eens zijn kans, al staat hij dicht bij een uitleenbeurt. West Ham en het Spaanse Sevilla toonden al interesse in de Rode Duivel.