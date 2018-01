Descheemaecker spaart Crombez (SP.A) niet: “Hij is wanhopig. Hij zit echt aan de grond”

Antwerpen - Marc Descheemaecker, die voor de N-VA in de raad van bestuur van de Lijn zetelt, noemt het ‘absolute nonsens’ dat hij schadelijke informatie over Tom Meeuws publiek zou hebben proberen maken. Hij haalt dan ook fors uit naar SP.A-voorzitter John Crombez.

Tom Meeuws en John Crombez.

Coup de théâtre in Antwerpen. Het Antwerpse partijbestuur van SP.A heeft het ontslag van kopman Tom Meeuws geweigerd. Dat maakte Meeuws, omstuwd door zijn volledige ploeg, vannacht zelf bekend na een vergadering van meer dan 4,5 uur.

Eerder had Meeuws’ partijvoorzitter John Crombez zich in ‘De Afspraak’ bijzonder ontstemd uitgelaten over ‘de beschadigingsoperatie’ tegen zijn Antwerpse kopstuk. Hij viseerde daarbij onomwonden de voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker. Die zit voor de N-VA in de Raad van Bestuur van De Lijn, en kan volgens Crombez “de enige zijn die dingen in de krant heeft gebracht, met de bedoeling Tom Meeuws te ­beschadigen”.

Descheemaecker zelf ontkent op Radio 1 de beschuldigingen van Crombez. “Crombez probeert interne personeelsproblemen op te lossen door iemand anders te beschuldigen”, zegt hij. “Ik heb geen enkel contact gehad met journalisten. Het is ook absolute nonsens dat Meeuws en ik de enige waren met die info. Heel veel mensen hebben die fase destijds, hebben die maanden meegemaakt. Er is altijd absolute discretie geweest.”

Volgens Descheemaecker is Crombez bovendien “wanhopig, want overal waar je kijkt zit hij met problemen. Ik vind het een beetje kleintjes, maar ik begrijp hem. Hij zit echt aan de grond en zoekt nu een externe vijand om zijn troepen te mobiliseren. En dan ben ik een gemakkelijk doelwit want ik heb me geëngageerd om over heel die zaak niet te communiceren.”