Onbelast bijklussen wordt lastig: mag een leider bij de jeugdbeweging 500 euro per maand verdienen?

Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V): “Willen de liberalen dan een samenleving waar het normaal is dat we de leiders betalen? Voor ons moeten de jeugdbewegingen van de lijst.” Foto: Photo News

Mogen leiders bij jeugdbewegingen tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen? Dat is het voorwerp van discussie binnen de meerderheid. Open VLD wenst die mogelijkheid te behouden, CD&V wil het op de schop. “Als de liberalen niet inbinden, dan zitten we met een probleem”, zegt Stefaan Vercamer (CD&V).

Vanaf februari kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen met allerlei activiteiten. De Kamercommissie Sociale Zaken heeft die maatregel, een pijler uit het Zomerakkoord, gisteren goedgekeurd.

Van bij het begin kwam de vernieuwing echter op felle kritiek te staan van het middenveld. Organisaties zoals Beweging.net en de Chiro stonden op hun achterste poten: ze vreesden oneerlijke concurrentie, en een verwatering van het échte engagement van vrijwilligers.

Toch geen menselijke fout

Daarom pleitte CD&V binnen de meerderheid om de jeugdbewegingen uit de lijst van ­activiteiten te schrappen. Die eis zou worden opgenomen in een amendement, dat werd ingediend door Open VLD.

Maar na de goedkeuring gisteren merkten de CD&V’ers dat die aanpassing was weggevallen in de tekst. “Een menselijke fout”, zo dachten de christendemocraten.

“Een probleem”

Maar niets bleek minder waar. De liberalen hebben de passage bewust niet opgenomen. “Er was geen consensus binnen de regering om jeugdbewegingen uit de lijst van onbelast bijverdienen te laten”, zegt Open VLD’er Vincent Van Quickenborne. “Dus daarom blijft het zoals het is.”

Een verklaring die op verbazing van Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) kan re­kenen: “Willen de liberalen dan een samenleving waar het normaal is dat we de leiders betalen? Voor ons moeten de jeugdbewegingen van de lijst.”

En wat als Open VLD niet meewil? “Dan zitten we met een probleem”, klinkt het. De CD&V’er hoopt de discussie in de volgende dagen uit te klaren. Het is dan ook vroeg dag: volgende week al wil de meerderheid de maatregel goedkeuren in de plenaire vergadering.

De meerderheid bereikte trouwens wel consensus om de maatregelen rond onbelast bijverdienen staps­gewijs in te voeren.

Zo worden alle activiteiten die te maken hebben met de zorgsector pas in juli ingevoerd. Bovendien zullen ze moeten voldoen aan de ­kwaliteitseisen van de gemeenschappen en gewesten.