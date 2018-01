Belgisch leger geeft unieke beelden van onderschepping Russische bommenwerpers vrij

Twee Belgische F-16’s onderschepten maandagmiddag twee Russische bommenwerpers die via de Noordzee richting Verenigd Koninkrijk vlogen. De Russische vliegtuigen werden door het Belgische leger gevolgd tot de Britse luchtmacht de opdracht overnam. Defensie gaf bovenstaande video vrij van de opmerkelijke interventie.

Rond 11.51 uur voerden de piloten een visuele identificatie van de Russische toestellen uit, op een hoogte van 9.000 meter boven de Noordzee ten noorden van Nederland. Dat gebeurde in de Nederlandse verantwoordelijkheidszone van het NAVO-luchtruim. Het ging om twee ‘Black Jack’ TU160 Tupolev-bommenwerpers die via het Nederlandse luchtruim op weg waren naar Groot-Brittannië.

De spoedinterventie kaderde in de bewakingsopdracht van het Benelux-luchtruim die België momenteel op zich neemt. Volgens Defensie was het geen toeval dat de bommenwerpers in het Nederlandse luchtruim verzeild raakten.

