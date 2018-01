Het einde van de play-offs in de Jupiler Pro League is in zicht

Op 21 februari organiseert de Pro League, de verzameling van profclubs, een debat over het competitieformat. En het ziet ernaar uit dat we naar een competitie zonder play-offs gaan. Er wordt een steeds breder front gevormd tegen het huidige systeem, terwijl de oppositie afbrokkelt.

De play-offs zijn een begrip geworden in ons voetbal. Iedereen vecht voor één van de zes plaatsjes in Play-off 1, trainers worden ontslagen als het mislukt, spelers worden aangetrokken om er zeker bij te zijn. Maar het systeem dat sinds 2009-2010 het aangezicht van ons voetbal bepaalt, lijkt op zijn laatste benen te lopen. Dat komt omdat in het spoor van Club Brugge steeds forser verzet wordt gevoerd. Momenteel is een tachtig procent-meerderheid nodig om het competitieformat te wijzigen, maar vanaf 2020 volstaat een tweederdemeerderheid onder de 24 profclubs.

Diverse bronnen binnen de Pro League zijn ervan overtuigd dat er voldoende stemmen kunnen worden verzameld om aan zo’n tweederdemeerderheid te komen. De zes G5-clubs (Club Brugge, Anderlecht, AA Gent, Genk, Standard en Zulte Waregem) hebben drie stemmen, de overige eersteklassers twee en de acht clubs uit 1B hebben één stem. Vorig seizoen bleek tijdens een bijeenkomst van de niet-G5-clubs in Lokeren een ruime meerderheid voor een afschaffing van de play-offs is. En in de G5 komt het verzet nog vooral van AA Gent en Racing Genk.

Vraag is welke positie Marc Coucke zal innemen als sterke man van Anderlecht. Paars-wit trok in 2008 aan de kar om de play-offs erdoor te krijgen, maar vooral om het aantal ploegen in eerste klasse te reduceren. Het oorspronkelijke voorstel van voorzitter Roger Vanden Stock was een competitie met minder ploegen zonder play-offs. Het huidige competitieformat is vooral een geesteskind van Gent-voorzitter Ivan De Witte. AA Gent zal altijd achter de play-offs blijven staan, maar vraag is of de club echt op de barricades zal kruipen om het verzet tegen Bart Verhaeghe over het competitieformat te leiden. AA Gent heeft een ander belangrijk front: de professionalisering van de arbitrage en de bondsorganen.

Televisiecontract

“Wij willen alleen handelen in het belang van het Belgisch voetbal”, zegt Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, algemeen beschouwd als de leider van het verzet tegen de huidige competitievorm met play-offs. “En ons voetbal is bij een afschaffing van de play-offs gebaat. Daar willen we solidair voor strijden. Als die solidariteit op dat vlak niet kan worden gevonden, dan zijn wij ook niet langer genoodzaakt solidair te zijn.”

Voor een goede verstaander: dan zal Club Brugge (en mogelijk nog andere topclubs die anti-play-offs zijn) in eigen naam het televisiecontract onderhandelen. Het huidige tv-contract loopt in 2020 af.

De CEO van de Pro League Pierre François wil op 21 februari in Tubeke de 24 vertegenwoordigers van de profclubs verzamelen om alle ideeën rond het competitieformat te bekijken. Het is een eerste aanzet tot een discussie die rond 2020 lijkt te zullen uitmonden in een competitie zonder play-offs.

“Als dat gebeurt, zou onze competitie een belangrijk pigment verliezen”, zegt AA Gent-voorzitter Ivan De Witte.