Openbaring Jordy Clasie spreekt over zijn toekomst bij Club Brugge

De Clasie van gisteravond is van onschatbare waarde voor Club. Voor de winterstop liet hij al flarden van zijn onmiskenbare talent zien en onder de Spaanse zon in Sotogrande groeide de Nederlander naar zijn allerbeste niveau van bij Feyenoord toe. Doodzonde voor Na­kamba, maar Leko kan voor de wedstrijd tegen Antwerp niet meer naast de 17-voudige interna­tional kijken. “Ik hoop alleszins dat ik het hem moeilijk heb gemaakt. Ik wil gewoon het beste voor het team”, zei Clasie.

“Tijdens de winterstop was het zaak om eindelijk helemaal topfit te worden. Enkel zo krijg ik minuten en raak ik in mijn spel.” Over zijn toekomst heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Club Brugge bedong geen aankoopoptie bij Southampton, maar Clasie bevestigt wel dat een verlengd verblijf in Brugge niet per definitie uitgesloten is.

“Ik focus mij nog vier maanden op de dubbel pakken met Club. Daarna ga ik alle opties overlopen met mijn manager, vrouw en Southampton. We gaan nog niet te ver vooruit kijken, al zal ik niet vergeten dat Club mij de kans gaf om mijn carrière te herlanceren na een moeilijke periode.”