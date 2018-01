Sébastien Delferière, meer dan ooit de nummer 1 van de Belgische arbitrage: “Ik voel me oud op mijn 36ste”

2017-18 is een kantelseizoen voor de Belgische arbitrage. We zagen de intrede van de videorefs en de semiprofs. Tegelijk namen met Joeri Vande Velde, Serge Gumienny en Luc Wouters de laatste leden van de oude garde afscheid. “Ik voel me plots oud op mijn 36ste”, zegt de Belgische nummer één Sébastien Delferière. “Maar de jonge generatie is definitief de weg van het professionalisme ingeslagen.”

Sébastien Delferière speelt een thuismatch als we hem ontmoeten voor een interview in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Op een steenworp ligt ’s Gravenbrakel, waar Eden Hazard leerde voetballen en ...