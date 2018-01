Er is reden tot optimisme… maar het zal nog lang duren tot een Belgische ref nog eens een WK-match zal fluiten

Sinds de Antwerpenaar John Langenus in 1930 de allereerste finale floot, heeft België een scheidsrechterstraditie op het WK. Maar na Frank De Bleeckere in Zuid-Afrika 2010 lukt het ons land niet meer om een arbiter naar de wereldbeker te sturen.

“Je mag niet vergeten dat Europa maar tien scheidsrechters mag afvaardigen”, zegt Sébastien ­Delferière. “Om te beginnen moet een Belg promoveren naar de elitegroep van 25 Europese scheidsrechters. En dan moet hij nog bij de beste tien geraken. Dat is een werk van lange adem. We concurreren met scheidsrechters uit grote landen die ­elke week wedstrijden van Manchester United of Manchester City leiden. Met alle respect voor de Belgische competitie, maar dan is er nog een verschil met de top van ­Europa.”

Nochtans vaardigen landen als ­Turkije (10de) en Griekenland (15de), die na België (9de) op de UEFA-lijst staan, met zekere regelmaat elitescheidsrechters af.

“Maar die mannen zijn fulltime prof en worden volwaardig begeleid”, zegt Delferière. “Ik denk dat het niet meer van deze tijd is dat amateurs een wedstrijd op een WK leiden. In het begin van het seizoen heb ik deelgenomen aan de stage van de elitescheidsrechters van de UEFA. 90 procent van hen is fulltime prof.”

Ex-scheidsrechter Serge Gumienny zei vorig jaar in de scheidsrechters­special van Fan dat de KBVB te weinig internationaal lobbyt voor zijn refs.

“Eerlijk gezegd weet ik niet of de KBVB lobbyt voor ons”, zegt Delferière. “Maar ik zie wel dat we meer internationale aanduidingen krijgen dan vorig jaar en dat we nu drie Belgische arbiters in de Europa League hebben. Bart Vertenten en Jonathan Lardot zijn een categorie gestegen. Het gaat dus in de goeie richting. Maar eerlijk gezegd heb ik liever dat de Rode Duivels straks wereldkampioen worden, dan dat er een Belgische arbiter naar het WK gaat.”