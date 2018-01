CLUBNIEUWS. Anderlecht krijgt goed nieuws van transferdoelwit, Genk rondt transfer af maar heeft een probleem

Terwijl Anderlecht nog steeds geen afscheid heeft genomen van Nicolae Stanciu, maakt het wel werk van inkomende transfers. In dat opzicht kreeg het goed nieuws van de beoogde opvolger op termijn van Leander Dendoncker. Racing Genk zit dan weer in de penarie voor de topper tegen Anderlecht, want het houdt geen enkele spits meer over. De Limburgers ronden vandaag wel de transfer van Ibrahima Seck af. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Vranjes wil naar Brussel

Ongjen Vranjes heeft AEK Athene laten weten dat hij het liefst naar Anderlecht verhuist en zet druk op het bestuur. Het eerste RSCA-bod van 250.000 euro om de verdediger die in zijn carrière al 8 keer rood en 67 keer geel pakte te huren was te laag. De Grieken wachten nu op een beter voorstel. AEK wil het liefst verkopen, Vranjes dringt aan op een verhuur.

Wat Stanciu betreft: zijn makelaar Annamaria Prodan is ondertussen in Praag geland, waar ze de Roemeen opwacht voor zijn medsiche tests.(jug)

AA GENT. Geen operatie nodig voor Mitrovic

Een operatie is voorlopig van de baan voor AA Gent-verdediger Stefan Mitrovic (foto). Na enkele dagen van intens onderzoek is besloten om een niet-operatieve behandeling te starten voor Mitrovic, die wegens problemen aan de enkelpees een transfer naar Saint-Etienne zag afspringen. De Serviër is gisteren begonnen aan indoor en outdoor hersteloefeningen. Wekelijks zal er een evaluatie volgen. Mitrovic wil met Servië naar het WK en een operatie zou zijn deelname in het gedrang brengen.

Minder goed nieuws was er voor Siebe Horemans. Hij overstrekte zijn knietijdens een oefenmatch op stage en werd gisteren geopereerd aan de voorste kruisband. Hij is vermoedelijk zes maanden out.(vdm, ssg)

KV MECHELEN. Investeerders pompen 7,25 miljoen in club

De zeven investeerders die in de nieuwe nv zijn gestapt, hebben KV Mechelen een kapitaalsinjectie van 5,25 miljoen euro gegeven. Dat staat sinds gisteren te lezen in het Belgisch Staatsblad. Ze engageerden zich ook voor een extra injectie op termijn van 2 miljoen euro.

Zoals bekend zijn Olivier Somers en Dieter Penninckx hoofdaandeelhouders. Beiden brachten 2 miljoen euro in en daardoor beschikken ze samen over 71 procent van de aandelen. De overige vijf investeerders – Stefaan Vanroy, Eddy De Reys, Luc Leemans, Thierry Steemans en Guy Vanherp – brachten 250.000 euro in, voor elk 4,5 procent van de aandelen. De vzw, vertegenwoordigd door Hans Van der biesen en Gert Van Dyck van het Supportersorgaan, heeft 6,7 procent, want het brengt zelf nog 375.000 euro in. In de raad van bestuur zetelen ook nog voorzitter Johan Timmermans en Mark Uytterhoeven.(dvd)

RC GENK. Ingvartsen mist Anderlecht

Philippe Clement krijgt er voor Anderlecht een aanvallend probleem bij. Marcus Ingvartsen, onlangs op vraag van de Reviewcommissie en het bondsparket nog geschorst na een elleboog in het gezicht van Julien De Sart (Zulte Waregem), kon zijn armen gisteren opnieuw niet thuishouden. Deze keer was Siani het slachtoffer. Ref Jonathan Lardot duwde de Deen prompt geel onder de neus. Zijn vijfde gele kaart van het seizoen, waardoor hij de topper tegen Anderlecht mist. Met Samatta en Karelis in de lappenmand lijkt Vanzeir het enige alternatief, tenzij Clement een formule met Schrijvers uit zijn hoge hoed tovert.(rco)

Seck tekent vandaag

De transfer van Ibrahima Seck van Waasland-Beveren naar KRC Genk wordt vandaag afgerond. De 28-jarige Senegalees legde gisteren medische en fysieke tests af. Vandaag worden de laatste handtekeningen gezet en daarna wordt Seck ook officieel voorgesteld. Zondag is hij voor het eerst inzetbaar in de thuismatch tegen Anderlecht. Hij moet de leemte opvullen die was ontstaan na het uitvallen van de defensieve middenvelders Sander Berge en Bryan Heynen.

Een transferbedrag wordt niet officieel bekendgemaakt, maar zou – ook inclusief eventuele bonussen – onder het miljoen euro blijven.(mgk)

STANDARD. Lestienne te duur voor Rouches

In zijn zoektocht naar offensieve versterking heeft Standard gepolst bij Maxime Lestienne (foto). De 25-jarige vleugelspits mag vertrekken bij het Russische Rubin Kazan, dat financieel in zwaar weer zit. Maar de ex-speler van Club Brugge en PSV bleek niet haalbaar voor de Rouches. Kazan, waar hij nog tot 2020 vastligt, vraagt zo’n 5 miljoen euro voor Lestienne. Standard polste in de zomer van 2016 al eens tevergeefs bij de voormalige jeugdinternational. Lestienne geniet ook belangstelling van het Turkse Trabzonspor, al lijkt ook dat een moeilijk verhaal te worden. De Turken zagen een bod van 2,5 miljoen euro recent geweigerd worden. (bfa)