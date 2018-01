Niets dan lof na knalprestatie blauw-zwart: “Club Brugge is in België superieur en op weg naar de titel”

Club Brugge speelde voor de rust tegen Charleroi het beste voetbal van het seizoen. Blauw-zwart was superieur, dat zag ook Charleroi-coach Felice Mazzzu. “Ze zijn gewoon superieur. Club toonde waarom het zoveel voorsprong heeft in de competitie.” Ivan Leko was uiteraard een tevreden man, hij maakte dit weekend “de moeilijkste keuze uit zijn carrière”, maar die draaide perfect uit.

“Brugge is in België superieur op het vlak van voetbal en superieur op het vlak van stilstaande fasen. Ze hebben getoond waarom ze zoveel voorsprong hebben in de competitie. Dit Club Brugge is op weg zijn naar de titel”, aldus Mazzu na de wedstrijd. “Wij toonden te veel respect. We dachten enkel aan verdedigen. Ik kan nog uren vertellen wat er allemaal fout liep, maar we waren ook slecht omdat Club gewoon zo goed was. Wij moeten nog groeien, we weten dat we nog stappen moeten zetten als we zelf ook willen meedoen voor de prijzen.”

“Ja, we speelden onze beste 45 minuten van het seizoen”, concludeerde ook Leko. “Als het goed is, zeg ik het ook. Chapeau aan de spelers. Jammer van de tegengoal, maar we speelden snel, met veel beweging en creëerden veel kansen tegen Charleroi, dat toch tweede staat. Ik heb enkele weken geleden nog gezegd dat deze ploeg progressie kon maken en heb gezien dat deze groep deze match méér wou. Leuk om dit te tonen in de beker en sowieso leuk om zo te beginnen aan het nieuwe jaar.”

“Twee dagen geleden heb ik één van mijn moeilijkste keuzes hier bij Club moeten maken”, vindt Leko. “Clasie of Nakamba. Naka is voor mij samen met Vormer en Vanaken bij de beste spelers uit de heenronde. Maar Clasie toonde waarom hij zo belangrijk was in Feyenoord, waarom Southampton 15 miljoen euro voor hem heeft betaald. Hij had een paar maanden tijd nodig wegens een fysieke achterstand, maar hoe mooi is het dat zo’n speler zich hier absoluut wou tonen?”