Steve Bannon weigert parlementsleden te antwoorden

Steve Bannon, de ex-adviseur van Donald Trump, heeft dinsdag geweigerd om te antwoorden op de talrijke vragen van parlementsleden over mogelijke Russische inmenging in de verkiezingscampagne van 2016. Eerder op de dag raakte bekend dat de speciale aanklager Robert Mueller hem heeft gedagvaard.

Bannon werd meer dan zeven uur lang achter gesloten deuren ondervraagd door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Dat lanceerde zijn eigen onderzoek om te bepalen of de Russische desinformatiecampagne en de hacking ten koste van de Democratische kandidate Hillary Clinton steun kreeg binnen team-Trump.

Bannon, die lange tijd gold als een topfiguur van de campagne en het begin van Trumps presidentschap, maar die intussen in ongenade is gevallen, weigerde te antwoorden op de vele vragen. Hij riep het “presidentieel prerogatief” in voor de overgangsperiode, tussen de verkiezing en de eedaflegging, en voor de maanden nadien, toen hij hoofdstrateeg was van het Witte Huis, van januari tot augustus.

Het prerogatief laat het de president en sommige regeringsverantwoordelijken toe om bepaalde informatie niet te delen met het Congres of het gerecht. Parlementsleden van beide partijen stelden zich dinsdag de vraag of Bannon wel een beroep kan doen op dat prerogatief.

Dagvaarding

In elk geval was de houding van Bannon reden voor de commissievoorzitter, de Republikein Devin Nunes, om Bannon te dagvaarden, en hem te dwingen mee te werken. Volgens verschillende media riskeert hij anders vervolging wegens minachting van het Congres.

De parlementscommissie staat los van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Die dagvaardde Bannon om te getuigen in zijn onderzoek naar mogelijke collusie tussen Trumps campagneteam in 2016 en het Rusland van Vladimir Poetin, schreef de New York Times dinsdag.