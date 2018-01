Duitse politici verontwaardigd over Iraanse spionage

Na huiszoekingen in woningen en kantoren van tien vermoedelijke Iraanse geheime agenten waarschuwt de gewezen parlementaire commissaris voor de krijgsmacht in Duitsland, Reinhold Robbe, voor de spionageactiviteiten van het land.

Iran behoort tot een van de actiefste landen die in de Bondsrepubliek spioneren, zei hij aan de Mitteldeutschen Zeitung. “Helaas zijn er nog geen arrestaties gebeurd.”

Eerder raakte bekend dat een Iraanse geheime agent ook Robbe bespioneerd had, klaarblijkelijk in opdracht van Iran.

Een man die verdacht wordt van het bespioneren van Robbe in opdracht van Iran verbergt zijn gezicht in de rechtszaal. Foto: ISOPIX

De tien verdachten zouden volgens het openbaar ministerie in opdracht van “een eenheid van de geheime diensten van Iran” instellingen en personen in Duitsland bespioneerd hebben. Meer details zijn niet bekend.

Nieuwsmagazine Focus, dat eerst bericht had over de feiten, sprak van huiszoekingen in Baden-Württemberg, Noordrein-Westfalen, Beieren en Berlijn. De verdachten zouden lid zijn van de zogenaamde Quds-brigade, een speciale eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde.

“Dit is een gewichtige ontwikkeling”, zei de gewezen voorzitter van de Duits-Iraanse parlementaire groep, Rolf Mützenich (SPD). “Er zijn in Iran groepen die sinds 1979 massaal optreden tegen tegenstanders. Nu richt zich dat tegen een Duitse toppoliticus.”