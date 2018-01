Het kan vandaag sneeuwen in Vlaanderen, KMI waarschuwt ook voor hevige rukwinden

Krijgen we woensdag sneeuw in Vlaanderen? De weersvoorspellingen van het KMI sluiten dat alvast niet uit. Op heel wat plaatsen bemoeilijken buien van stofhagel en smeltende sneeuw het zicht tijdens de ochtendspits.

In de Ardennen vallen er vandaag sneeuwbuien. Ook in Vlaanderen is een (dun) wit tapijt mogelijk. In de loop van de dag kunnen er namelijk buien van smeltende sneeuw vallen, maar soms ook sneeuw, en kan er dus een laagje sneeuw gevormd worden. Naast de sneeuw is ook hagel en stofhagel mogelijk. Dat is vooral in de voormiddag het geval. In de namiddag neemt de intensiteit van de buien en het aantal buien af.

De buien zorgden er woensdagochtend voor dat het op sommige plaatsen glad is op de baan. Zo slipte een wagen bijvoorbeeld op de Noord-zuidverbinding vlakbij Overpelt tegen een boom en raakten op de Antwerpse ring een auto en een vrachtwagen betrokken bij een ongeval. De auto begon te slippen, vermoedelijk door de gladheid op de weg.

Een ongeval met een vrachtwagen en een auto zorgde vanochtend voor heel wat hinder op de Antwerpse ring. Foto: BFM

Stevige wind

Het kan vandaag ook hard waaien. Er is een matige tot vrij krachtige en aan zee eerst nog krachtige westenwind. Er zijn windstoten van 60 of 70 kilometer per uur mogelijk, aan zee zelfs tot 80 kilometer per uur. “Het is daardoor moeilijk fietsen”, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.

Door die hevige wind geldt vandaag in ons land code geel. Op het einde van woensdagnacht en donderdagochtend trekt een stormdepressie over de Noordzee en kunnen er over heel het land rukwinden voorkomen tussen 80 en 100 kilometer per uur.

Ook wat gladheid op de wegen betreft geldt er in het zuiden van ons land code geel.

Storm?

Vanaf woensdagnacht wordt er ook stormweer verwacht. Rond middernacht bereikt een regenzone de kust om dan zeer snel van west naar oost over het land te trekken. In het centrum en oosten van het land valt daarbij sneeuw en smeltende sneeuw. Ook de wind neemt zeer fel in kracht toe en wordt vrij krachtig tot krachtig en aan zee krachtig tot zeer krachtig uit het zuidwesten, met rukwinden tussen 80 en 100 km per uur. De minima liggen tussen -2 graden in Hoog-België en 5 graden aan de kust.