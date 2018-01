50.000 euro aan juwelen gestolen op het Autosalon, verdachte aangehouden

Brussel - Het Brusselse parket bevestigt dat een 40-jarige man afgelopen weekend op heterdaad werd betrapt terwijl hij op het Autosalon juwelen aan het stelen was. De man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met inbraak, insluiping of valse sleutels.

Nog steeds volgens het parket kon een deel van de buit nog niet teruggevonden worden. Hoeveel de buit zou bedragen, wenste het parket niet kwijt. Volgens de Sudpresse-kranten zou die 50.000 euro kunnen bedragen. De verdachte, geboren in 1978, werd als dader of mededader aangehouden voor “diefstal met inbraak, insluiping of valse sleutels”.

Niet enkel auto’s

Op het Autosalon worden in Paleis 1 ook juwelen en dure horloges verkocht. Die bevinden zich daar onder glas. Vaak slaan dieven toe door te vragen de horloges of juwelen te zien of te mogen passen, waarna ze de dure exemplaren vervangen door valse exemplaren.