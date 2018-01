Deal krijgt stilaan vorm: Michel Preud’homme vraagt Emilio Ferrera mee naar Bordeaux

Zet Michel Preud’homme zijn trainerscarrière verder in Bordeaux? Franse media zien onze landgenoot al dagen bij Bordeaux, dat na een nieuwe nederlaag dinsdagavond strijdt tegen de degradatie. Volgens Preud’homme en Bordeaux is er helemaal nog niets beslist. Dat is niet onlogisch, want voorlopig is Jocelyn Gourvenec er nog steeds trainer. Toch is Preud’homme wel degelijk de favoriet om trainer te worden van de Franse club en krijgt de deal stilaan vorm. Zo is Preud’homme van plan om Emilio Ferrera mee te vragen als assistent.

Sinds Michel Preud’homme vorig seizoen opstapte bij Club Brugge zit hij zonder club. Daar komt dus mogelijk verandering in: al enkele dagen circuleert zijn naam bij Bordeaux. Dat is onder de huidige trainer Jocelyn Gourvenec weggezakt naar de dertiende plaats in het klassement, op vier punten van een degradatieplaats. Gisteren volgde dan nog een ontluisterende 0-2 thuisnederlaag tegen Caen. Het werd begin deze maand zelfs uit de beker gewipt door een vierdeklasser. Gênant, zeker voor een team dat zes maal landskampioen werd, een laatste keer in 2009.

Les Girondins zijn dus wel degelijk van plan om snel afscheid te nemen van Gourvennec en willen MPH uit zijn sabbatjaar halen om te tekenen voor 2,5 jaar. Volgens de toonaangevende krant L’Equipe wil Preud’homme er wel 200.000 euro per maand gaan verdienen en dat kan nog een struikelblok vormen...

Emilio Ferrera als assistent?

Toch krijgt de deal stilaan vorm. Zo is Michel Preud’homme van plan om Emilio Ferrera mee te vragen als assistent. De twee werken al samen bij Al Shabab in Saoedi Arabië maar daarna gingen hun wegen uiteen. Ferrera werkt momenteel als beloftencoach bij Anderlecht, waar hij tot tevredenheid van Hein Vanhaezebrouck jonkies als Amuzu, Kayembe en Sambi Lokonga helpt klaarstomen voor de A-ploeg.

De naam Preud’homme circuleert al enkele dagen in de Franse pers als vervanger van Gourvenec. Als die daadwerkelijk naar Bordeaux verhuist, betekent dat wellicht een streep door diegenen die in hem de nieuwe coach van de Rode Duivels zagen. Maar voorlopig is er nog niets beslist, klinkt het bij zowel Preud’homme als Bordeaux.

Heel wat werk

Preud’homme zou bij zijn nieuwe club heel wat werk voor de boeg hebben. Van de huidige Bordeaux-selectie steekt enkel Malcom eruit. De 20-jarige Braziliaan heeft de topclubs maar voor het uitkiezen, op dit moment lijkt Arsenal de grootste kanshebber.

Indien Preud’homme het aanbod toch nog zou afwijzen dan houdt Bordeaux ex-speler Elie Baup achter de hand als tweede keuze.