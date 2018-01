VN-secretaris-generaal ongerust over omstandigheden terugkeer Rohingya

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, is ongerust over de omstandigheden waarbij honderdduizenden leden van de Rohingya-moslimminderheid terugkeren naar Myanmar. Zij waren naar Bangladesh getrokken, op de vlucht voor een legercampagne in Myanmar.

“Het ergste zou zijn om die mensen van kampen in Bangladesh te verplaatsen naar kampen in Myanmar”, waarschuwde hij. “We geloven dat het erg belangrijk is dat de HCR (het VN-vluchtelingenagentschap, nvdr.) volledig betrokken wordt in de operatie om te garanderen dat die verloopt volgens de internationale normen.”

Volgens Guterres moet de terugkeer op vrijwillige basis verlopen en moeten de Rohingya naar hun eigen huizen kunnen terugkeren.

Myanmar en Bangladesh geven zich twee jaar om de terugkeer van 650.000 Rohingya te regelen. Zij kwamen sinds eind augustus aan in kampen in Bangladesh, op de vlucht voor het geweld. Het is de eerste keer dat beide landen een duidelijke kalender opstellen voor de terugkeer van de vervolgde minderheid.

Onder druk van de internationale samenleving, die gealarmeerd is door de levensomstandigheden van de Rohingya, beloofde de overheid van Myanmar om de vluchtelingen te repatriëren, als ze kunnen bewijzen dat ze eerder in Myanmar leefden.