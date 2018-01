Nele is ten einde raad: “Heeft er iemand onze vermiste puppy’s gezien? Mijn zoontje en ik kunnen er niet van slapen!”

Vleteren - Wie heeft er Black en Jack gezien? Dat is de grote vraag die Nele Claeys uit Oost-Vleteren zich al sinds dinsdag 9 januari stelt. De puppy’s die ze haar zoontje voor kerst gaf, zijn al meer dan een week vermist. Met een wanhopige oproep naar informatie hoopt ze de dieren te vinden: “Mijn zoontje Emile is ziek van verdriet en doet geen oog meer dicht.”

De poetsvrouw van Nele zag de diertjes nog rondhuppelen, toen ze een vuilzak ging buiten zetten aan de manège in Oost-Vleteren. “Mijn medewerkster en iemand die er kwam paardrijden beseften rond 16 uur dat de dieren verdwenen waren. Niemand heeft iets opgemerkt.”

“Onze oudere hond Bou-Bou treurt enorm. Ook mijn zoontje Emile is er het hart van in. Mijn zoontje van 10 heeft volgende week examens en hij heeft het al moeilijk genoeg zo”, schrijft de vrouw op Facebook. Met haar post wist ze al 25.000 mensen te bereiken. Ze hoopt dat er nog steeds iemand de puppy’s terug naar huis helpt.

Nele Claeys heeft samen met familie en vrienden al de hele regio uitgekamd. “We zijn van deur tot deur gegaan. Politie, asielen, dierenartsen… In een straal van 20 kilometer hebben we ze allemaal gecontacteerd. Zonder resultaat. Niemand heeft iets gezien”, laat ze verdrietig weten. Ze vraag het bericht zo veel mogelijk te verspreiden. “Ook in Frankrijk, want we wonen vlakbij de grens.”

Ondertussen is de eigenares ook andere opties aan het overwegen. Misschien heeft iemand de puppy’s immers gevonden en ze een nieuwe thuis willen bieden. “Aan de persoon die hen misschien met goede bedoelingen meegenomen heeft naar huis, breng hen alsjeblief terug. Of geef op zijn minst een seintje, desnoods anoniem, dat ze gezond en samen zijn. Het is hartverscheurend niet te weten waar ze zijn en hoe ze er aan toe zijn.”