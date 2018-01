Krantencommentatoren zijn het eens: “De SP.A is uitgeteld en Groen beschadigd”

Antwerpen - De krantencommentatoren laten geen spaander heel van Samen. En toen wisten ze nog niet dat de SP.A het ontslag van Tom Meeuws zou weigeren.

In De Standaard vindt Bart Sturtewagen dat Wouter Van Besien de crisis al lang beter had moeten aanpakken. “Van Besien verzuimde eerder al de noodzakelijke beslissing te nemen toen zijn socialistische medekandidaat, Tom Meeuws, uitgleed over zijn professionele activiteiten en contacten in de vastgoedsector.”

De Standaard concludeert: “Van Besiens leiderschap is aangetast. De SP.A is uitgeteld, de toekomst van het kartel uiterst onzeker. ‘Samen’ kan de strategen aan de overkant slechts danken dat ze zo vroeg al toesloegen. Er resten nog negen maanden.”

Ook in Het Laatste Nieuws noemt Jan Segers het vermoedelijke ontslag van Tom Meeuws “wellicht het beste wat die lijst kon overkomen, want Meeuws was al langer dan vandaag een blok aan het been van de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien”. Volgens Segers is de SP.A klinisch dood in Antwerpen. “Telkens als je denkt dat de Vlaamse socialisten nu wel de bodem hebben bereikt, volgt er weer een nieuw dieptepunt.”

Over van Besien zegt de commentator van de krant dat hij zich opstelt als een barmhartige samaritaan. “Wouter Van Besien is een Gutmensch. In zijn plaats had Mieke Vogels de socialisten al het nekschot gegeven.”

In Gazet van Antwerpen noemt Kris Vanmarsenille Tom Meeuws “aangeschoten wild” en ze geeft Wouter Van Besien gelijk dat hij liever ziet dat Meeuws van het toneel verdwijnt. “Voor Van Besien is het nu blijkbaar ook welletjes geweest. Waarom zou hij anders het ontslag van Meeuws in Terzake hebben aangekondigd nog voor het was ingediend?”

In De Morgen noemt Bart Eeckhout Tom Meeuws “a dead man walking”. “Iedereen die het moest weten, wist dat de man een geaccidenteerd professioneel parcours heeft gelopen. Iedereen die het moest weten, wist dat deze man niet de grote linkse geestdrift zou doen ontvlammen.’ Maar, zegt Eeckhout: ‘ De SP.A-toppers in Antwerpen zijn zo verscheurd door onderlinge na-ijver dat ze liever samen de boot ingaan met een mindere topper dan voorrang te geven aan een concurrent.”

De krant is ook scherp voor Wouter Van Besien. “Klagen over de storm van een vuile campagne komt wat laat als je zelf de wind hebt gezaaid. Nogmaals: hoe kun je zo lomp zijn?”

Het Belang van Limburg staat vooral stil bij Groen. Want dat de SP.A is slechte papieren zit, niet alleen in Antwerpen, weten we al langer. “Maar het brokkenparcours van Meeuws straalt ook af op Groen”, zegt Yves Lambrix. “Nochtans hebben de karteltegenstanders bij Groen altijd gewaarschuwd dat de partij haar ziel verkoopt aan een machtspartij met een serieus rugzakje die enkel uit is op de groene stemmen. Negen maanden voor de verkiezingen lijkt Groen dan ook op een partij die wil benjispringen, maar angstvallig moet blijven omkijken of de kartelpartner de elastiek wel heeft vastgemaakt.”

En in Het Nieuwsblad leest u hier hoe Liesbeth Van Impe het geklungel van ‘Samen’ beoordeelde. “Als het zo doorgaat zal de hele samenwerkingsoefening Samen in Antwerpen nog één nut hebben gehad: het wordt uitstekend lesmateriaal voor het hoofdstukje ‘Hoe rijd ik mezelf de vernieling in’ in toekomstige handboeken politieke strategie.” Onze hoofdredactrice is streng voor lijsttrekker Van Besien. “Feit is dat hij de kansen blijft missen om als lijsttrekker van Samen ook echt leiderschap te tonen. Als hij nog enige kans wil maken, moet hij dringend stoppen met dromen over de campagne die hij zou willen voeren en de campagne beginnen te voeren die nodig is om te winnen.”