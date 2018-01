Vingerafdrukken in paspoorten worden nooit gecontroleerd

In de strijd tegen identiteitsfraude registreert de Belgische overheid al acht jaar vingerafdrukken van burgers op een elektronische chip in hun paspoort. Maar wat blijkt nu? Niemand controleert ze.

“Op dit ogenblik kunnen vingerafdrukken in Belgische e-paspoorten enkel uitgelezen worden door de FOD Buitenlandse Zaken”, bevestigt woordvoerder Didier Vanderhasselt aan Knack op woensdag. De vingerafdrukken kunnen dus niet worden gecontroleerd door de luchthavenpolitie in Zaventem, door buitenlandse ambtenaren aan Europese grensovergangen en door Belgische gemeenten, die de paspoorten afleveren.

Biometrisch paspoort

En toch verzamelt België al sinds 2010 vingerafdrukken voor paspoorten van burgers ouder dan twaalf. Meer dan 2 miljoen mensen hebben intussen een biometrisch paspoort.

In 2018 moet dat veranderen, zegt Didier Vanderhasselt: “De gemeenten en Belgische consulaten krijgen dit jaar de mogelijkheid om vingerafdrukken die ze van een aanvrager afnemen te vergelijken met die in het bestaande paspoort, dat ingeleverd moet worden.” Is eveneens op til: de samenwerking met andere Europese landen.