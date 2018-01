Hij voetbalde al jaren niet meer, maar nu is het officieel: Ronaldinho kapt ermee

De voormalige topvoetballer Ronaldinho stopt met voetballen. Dat maakten zijn broer en makelaar dinsdagavond laat bekend. De Braziliaan speelde al drie jaar geen wedstrijden meer op topniveau.

“Hij is gestopt. Zijn carrière is geëindigd”, liet zijn broer, Roberto de Assis Moreira, optekenen in de Braziliaanse media. Ronaldinho speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor het Braziliaanse Fluminense in 2015.

Wereldvoetballer van het Jaar

De aanvallende middenvelder werd gezien als één van de meest creatieve spelers van zijn generatie en werd twee keer verkozen tot Wereldvoetballer van het jaar (2004 en 2005). Hij won met FC Barcelona de Champions League en twee Spaanse titels. Met AC Milan strikte hij één Italiaanse titel. In 2002 werd hij met de Seleçao wereldkampioen, na een 2-0 zege in de finale tegen Duitsland.

FC Barcelona en AC Milan eerden op Twitter hun voormalige ster al. Zijn broer meldde nog dat er nu een vaarweltoer over de hele wereld zal gepland worden. “We zullen evenementen organiseren in Brazilië, Europa en Azië en uiteraard zal ook met het Braziliaans team iets geregeld worden.”