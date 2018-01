Groen houdt topoverleg over zaak Tom Meeuws

Antwerpen - Naar aanleiding van het geweigerde ontslag van Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, houdt de partij Groen woensdag spoedoverleg in Antwerpen. Dat is door verschillende partijbronnen bevestigd. Het overleg zou rond 10.30 uur van start gegaan zijn , op een vooralsnog geheime locatie.

Na de onthullingen over mogelijke financiële malversaties waaraan Meeuws zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij nog directeur bij De Lijn in Antwerpen was, bood de topman van de Antwerpse SP.A dinsdag zijn ontslag aan. Het partijbestuur van de Vlaamse socialisten weigerde dat echter.

De hele saga zet de samenwerking tussen sp.a en Groen onder druk. Samen met enkele onafhankelijke kandidaten willen de twee partijen in oktober 2018 onder de noemer Samen met één lijst naar de kiezer trekken. Wouter Van Besien (Groen) zal die lijst trekken, voor de onafhankelijke Jinnih Beels en Tom Meeuws.

Wouter Van Besien, Groen-kandidaat en lijsttrekker van Samen, zei dinsdagavond nog dat hij de beslissing van Meeuws “respecteerde”.