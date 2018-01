Een alledaagse woning aan de buitenkant, een gruwelhuis met martelkamer binnenin: zo ging het eraan toe bij het gezin Turpin

Tot vorige week wist niemand wat er zich achter de voorgevel van een gewoon, onopvallend oranjekleurig huis in Perris (Californië) afspeelde. Het huis leek op de tientallen andere huizen in de straat. Maar wat een alledaagse woning leek te zijn, bleek een martelhuis voor 13 kinderen, een huis waarin 13 broers en zussen gevangen werden gehouden.

De Turpin-familie, ouders David en Louise en hun 13 kinderen, werd door de buren altijd al als wat speciaal beschouwd. Ook de tante van de kinderen wist dat haar zus en David ‘een beetje speciaal’ waren. “Ze waren heel hard op hun privacy gesteld. Ze praatten nauwelijks met iemand van ons”, zegt zus McCeary Lee. En dat ging zelfs ver. Zo kwamen David en Louise niet naar de begrafenissen van de ouders van Louise, die allebei in 2016 stierven. “We wisten dus wel dat ze apart waren. Maar we hadden geen enkel vermoeden van de marteling van onze neven en nichten.”

Want zo omschrijven de hulpdiensten ook wat David en Louise hun kinderen aandeden: als martelen. “Als je je kan voorstellen een 17-jarige te zijn, maar eruit te zien als 10-jarige, aan het bed vastgeketend te zijn, ondervoed te zijn,...Dan noem ik dat marteling”, zegt Greg Fellows, sheriff van Riverside County.

Langs de buitenkant was de woning van het gezin bijna vlekkeloos. Binnenin vond de politie een stinkend stort. “Het huis was erg vies en stonk, er lag ook veel rommel”, zegt Fellows nog.

Dat was ook bij een van hun vorige woningen het geval. Het koppel woonde een tijdje op een boerderij in de staat Texas. Toen het gezin in 2010 het huis in Rio Vista in Texas verliet, vond de nieuwe eigenaar een woning vol vuilnis. En niet alleen dat: het gebouw had ook vreemde ventilatiegaten. Intussen blijkt dat die ventilatiegaten verbonden waren met de kasten in de slaapkamers. De kinderen werden daarin vermoedelijk opgesloten. De ventilatieopeningen waren gemaakt om zuurstof de kasten binnen te laten. De buren van de Turpins toen vonden de ventilatiegaten vreemd, maar stelden zich er verder geen vragen bij.

Teruggetrokken

En ook de buren van de Turpins in Perris hadden een vreemd gevoel bij het koppel, maar stonden daar verder niet bij stil. Het gezin leefde teruggetrokken. De buren zagen ofwel geen kinderen -zo wisten sommige buren zelfs niet dat het koppel kinderen had - en als ze die wel zagen, waren ze mager en bleek, en ze spraken niet. Zo herinnert buurvrouw Wendy Martinez zich hoe de kinderen onder het waakzame oog van moeder Louise een kerststal aan het optrekken waren in de voortuin, om 21 uur ’s avonds. Niemand reageerde toen Wendy ‘hallo’ zei.

Buurtbewoners zagen hen ook nooit buiten spelen. En hoewel het koppel 13 kinderen had, was er in en rond het huis geen speelgoed of waren er geen fietsen te bespeuren. De kinderen werden ook nooit in de naburige speeltuin of in het naburige park te zien.

Gelukkig gezin voor buitenwereld

Een buurman, Julio Reyes, had een aantal van de kinderen wel eens gezien toen ze het gras aan het maaien waren. Dat lieten de Turpins soms woekeren in hun voortuin. Reyes vond dat de kinderen er toen ‘redelijk normaal’ uitzagen.

Dat is ook wat het koppel de buitenwereld wilde doen geloven. Zo postte Louise Turpin vaak foto’s en video’s van het hele gezin op Facebook en YouTube, de kinderen uitgedost in dezelfde outfits, veelal klassieke kledij, inclusief passende, propere schoenen. Een schijnbaar gelukkig gezin.

Vampieren

Maar de kinderen waren op de foto’s heel vaak ook vaal en bleek. Sommige buren vonden daarom dat ze op vampieren leken. De Turpins werden vergeleken met de vampierenfamilie uit de Twilight-boeken. “Ze zagen er even bleek uit, maar veel schrieler. Omdat ze enkel maar ’s nachts buitenkwamen. Overdag bleven ze binnen en kregen ze les van hun vader”, zegt buurvrouw Adria Valdez.

De lessen die ze van hun vader kregen, waren overigens beperkt. Vaak ging het over heel strikte Bijbelstudies. De kinderen moesten grote passages van de Bijbel uit hun hoofd leren. Dat het zo’n kroostrijk gezin was, had trouwens ook met die Bijbel te maken. Veel kinderen hebben was een ‘roeping van God’. Louise en David waren dan ook diepreligieus. Om dat extra in de verf te zetten, lieten ze de voorbije 6 jaar tot driemaal toe hun huwelijksbeloften -ze waren intussen 32 jaar getrouwd- hernieuwen. Dat deden ze onder andere in Las Vegas. De kinderen mochten toen mee, piekfijn uitgedost. De jongens kregen daarbij een gelijkaardig kapsel als hun vader. Het kapsel van de meisjes was hetzelfde als dat van hun moeder. Ze kregen allemaal ook dezelfde outfit. Dat was ook elke keer het geval de weinige keren dat het gezin voltallig buiten kwam.

Ondervoed

Het leek toen telkens een gelukkig gezin. De kinderen moesten lachen. Maar achter die lach gingen grote drama’s schuil. De foto’s staan in schril contrast met de horror die de kinderen thuis moesten ondergaan. Ze werden niet verzorgd, kregen te weinig eten. En het waren niet alleen kinderen. Zeven van de dertien broers en zussen zijn al op volwassen leeftijd. Maar ze waren zo uitgehongerd dat ze op kinderen en pubers leken. Volgens Susan von Zabern, woordvoerster van de politie van Riverside County, suggereert de toestand van de kinderen dat ze al voor een lange tijd werden vastgehouden. Dat gebeurde in de slechts vier slaapkamers van het grote gezin. De kinderen werden daar door hun ouders vaak met kettingen vastgeketend aan de bedden. Ook toen de politie zondag binnenviel, hingen een aantal kinderen aan de ketting. Toch stond moeder Louise Turpin perplex over waarom de agenten in haar huis waren.

En met dat gevoel blijven ook de buurtbewoners achter. Ze zijn met verstomming geslagen over wat er zich in het huis van de Turpins heeft afgespeeld. “We hadden dit nooit gedacht”, klinkt het. “Maar als je er achteraf over nadenkt, gaan er wel een aantal alarmbellen rinkelen”. Al hebben ook de sheriff noch bevoegde diensten voor kinderwelzijn de voorbije jaren meldingen gekregen over wat er zich in het huis van de Turpins afspeelde.

17-jarig meisje dat 10 jaar leek

En dat werd allemaal dus ontdekt nadat een van de kinderen, een 17-jarige dochter, afgelopen zondag uit een raam kon ontsnappen en uiteindelijk bij de politie terechtkwam. Daar toonde ze op een meegenomen gsm foto’s van haar broers en zussen die met kettingen vasthingen, om haar verhaal te staven. De politie dacht aanvankelijk dat het om een meisje van 10 jaar ging, omdat ze zo uitgehongerd was.

De geredde broers en zussen werden intussen naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht voor verzorging. “Ze zijn heel vriendelijk en werken goed mee. En ze zijn hoopvol dat hun leven hierna beter zal worden”, zegt Mark Uffer van het Corona Regional Medical Center. Medewerkers van het ziekenhuis zijn ‘geschokt’ over de toestand van de 13 kinderen, en zijn ‘emotioneel zwaar aangegrepen door de onnoemelijke ellende die de kinderen moeten hebben doorgemaakt’. De dokters zeggen dat het een lang proces zal zijn om de 13 weer op de juiste manier te voeden en hen de juiste psychologische hulp te bieden. De kinderen zouden niet seksueel misbruikt zijn geweest, maar dat werd nog niet volledig onderzocht.

Bankroet

David (57) en Louise Turpin (49) werden afgelopen weekend gearresteerd. Ze worden verdacht van foltering en kindermishandeling. Willen ze voorlopig vrijkomen, dan moet er een borgsom van 9 miljoen dollar betaald worden. Dat is geld dat het koppel niet heeft. David werkte wel als ingenieur, maar het koppel had in 2011 tot 450.000 euro schulden David Turpin ging toen een tweede keer op rij bankroet. De advocaat die het koppel toen had bijgestaan, herinnerde zich David en Louise als een aardig stel. Ze spraken toen ook vol lof over hun kinderen, maar de advocaat had de kinderen nooit te zien gekregen.

Het duo moet donderdag voor de rechtbank verschijnen.