Extra jobs door nieuwe regels op gegevensbescherming

Persoonsgegevens die in bedrijven gebruikt worden, moeten vanaf mei 2018 veel beter beheerd en beveiligd worden. Dat is het gevolg van de nieuwe Europese wetgeving ter zake. Maar het heeft ook consequenties op de jobmarkt, omdat onder andere de vraag naar specialisten in datagerelateerde functies zeker zal toenemen. Dat zegt wereldwijd rekruteerder Hays, dat ook in Antwerpen actief is. Het bedrijf laat bij de start het nieuwe jaar zijn licht schijnen op de job- en compententietrends.

“De GDPR-wetgeving van de Europese Commissie zorgt ook in ons land voor jobs. GDPR-functies zijn namelijk fulltimejobs die niet bij een bestaande functie kunnen worden ondergebracht. Voor grote bedrijven zullen die functies permanent zijn, kleine bedrijven werken eerder met GDPR-consultants. Het zijn trouwens felbegeerde en dungezaaide profielen. Voornamelijk mensen met een IT-achtergrond en procesontwikkelaars bieden zich op de jobmarkt als GDPR-specialist aan”, zegt Philippe Dullaert, Finance Director van Hays België.

“Met de aankomende verordering is de vraag nu gigantisch groot”, bevestigt Christophe Balduck, managing partner van Data Trust Associates, dat zich in gegevensbescherming heeft gespecialiseerd. “Maar de vraag zal niet stoppen na mei. Integendeel, dan begint het pas. Ten eerste omdat niemand tegen dan klaar zal zijn, ten tweede omdat er vanaf dan begonnen moet worden met audits en dergelijke. Bovendien komen er nog meer richtlijnen en regelgevingen op ons af, zoals bijvoorbeeld de verordening omtrent e-privacy. Die wordt verwacht eind 2018.”

Nieuwe businessvorm

“Het is een interessante, nieuwe businessvorm omdat het zeer breed gaat. Gezien de onderneming op alle mogelijke niveaus moet worden doorgelicht, zijn de contacten ruim en uiteenlopend, van gesprekken met de ceo tot met diegenen die de data ingeven en de klanten. Bij de profielen zien we zowel pure business-analisten, enterprise-architecten, alsook allrounders met ervaring in IT. In grote organisaties die met veel data omgaan en in kleine bedrijven met heel gevoelige data is er vaak al een aparte functie in de vorm van een data protection officer die het geheel coördineert en die als contactpersoon fungeert”, zegt Balduck.

Dat geldt ook voor leiders die de systeembeveiliging van een bedrijf kunnen garanderen. Bijgevolg zal de vraag naar functionarissen voor cybersecurity blijven stijgen om organisaties weerbaar te maken tegen cyberaanvallen.

Menselijke vaardigheden

Maar in heel deze technologische wereld blijven volgens Hays ook de menselijke vaardigheden een rol spelen. “We merken een aanhoudende vraag naar specifieke zachte vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, creativiteit en samenwerking. Er zijn tenslotte nog altijd geen algoritmes die zaken als humor, gemoedstoestand of enthousiasme kunnen opmerken zoals een echte mens dat kan", stelt Hays.

"Hoewel de beste technische vaardigheden en competenties aangeleerd kunnen worden, zullen ze weinig impact hebben als een bedrijf niet beschikt over managers die begrijpen wat hun werknemers drijft en die effectief met hun team kunnen communiceren en kunnen luisteren. De kandidaten die oplossingen voor uitdagingen kunnen bieden en daarnaast ook kunnen overbrengen hoe en waarom die oplossingen moeten worden geïmplementeerd, zullen zich onderscheiden van de rest.”

>

>

>