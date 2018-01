Groen trekt de stekker uit Antwerps kartel ‘Samen’: “SP.A niet de partner gebleken waarop we hadden gehoopt”

Antwerpen - Groen trekt de stekker uit Samen. Dat meldt de partij zelf in een persbericht. De partij was op een geheime plaats samengekomen voor een spoedoverleg over de situatie rond SP.A’er Tom Meeuws. Die heeft intussen gereageerd op een persconferentie: “Onze tegenstanders - niet Groen - hebben een nooit geziene, grensverleggende lastercampagne persoonlijke lastercampagne opgezet”, verklaarde hij onder meer.

LIVE. Tom Meeuws dient een klacht in tegen De Lijn

Na de onthullingen over mogelijke financiële malversaties waaraan Meeuws zich schuldig zou hebben gemaakt toen hij nog directeur bij De Lijn in Antwerpen was, bood de topman van de Antwerpse SP.A dinsdag zijn ontslag aan. Wouter Van Besien, lijsttrekker van kartellijst Samen, aanvaardde dat ontslag en zei dat ontslag “te begrijpen en respecteren”. Maar het partijbestuur van de Vlaamse socialisten weigerde dat echter. De hele saga zet de samenwerking tussen SP.A en Groen onder druk.

LEES OOK (N+). Commentaar van onze politiek hoofdredacteur Liesbeth Van Impe: “Kan iemand foto nemen van De Wever die over tapijt rolt van het lachen?”

Daarop hield Groen woensdagvoormiddag een spoedoverleg op een geheime locatie. De partij besliste nu om het Antwerpse kartel met SP.A stop te zetten. Met dat kartel zouden de twee partijen samen met een aantal onafhankelijke kandidaten in oktober 2018 onder de noemer Samen met één lijst naar de kiezer trekken. Wouter Van Besien (Groen) ging die lijst trekken, voor de onafhankelijke Jinnih Beels en Tom Meeuws.

Meyrem Almaci, voorzitster van Groen Foto: Bart Dewaele

“Voluit aan progressieve politiek doen”

Maar Groen zet dat kartel nu dus stop. “De nationale en Antwerpse partijleiding hebben beslist om met Groen als een positief en progressief alternatief naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken. Het is geen evidente, maar wel een noodzakelijke beslissing voor Antwerpen”, klinkt het bij de partij.

“We betreuren dat de Antwerpse SP.A niet de partner is gebleken waarop we hadden gehoopt. Wij willen voluit aan progressieve politiek kunnen doen en ons focussen op de problemen en uitdagingen van de Antwerpenaren, niet op de problemen van personen en partijen.”

Voluit voor progressieve politiek in Antwerpen pic.twitter.com/y77eZYe73X — Wouter Van Besien (@WouterVanBesien) 17 januari 2018

Groen geeft woensdagavond om 17.30 uur in DE Studio meer uitleg over de beslissing. DE Studio is een kunstencentrum in het gebouw van de voormalige Studio Herman Teirlinck in de Maarschalk Gerardstraat aan het Mechelseplein.

Tom Meeuws zelf reageerde woensdagmiddag zelf al op de beslissing van Groen. “We betreuren het besluit om ons bondgenootschap stop te zetten”, zo luidde het onder meer. “Onze tegenstanders proberen ons met een nooit geziene, grensverleggende persoonlijke lastercampagne onder druk te zetten en blijkbaar is Groen onder die druk gezwicht.”

Jinnih Beels wil “even alles op een rijtje zetten”

Jinnih Beels, de voormalige politiecommissaris die als onafhankelijke de tweede plaats zou krijgen op de lijst Samen, wil voorlopig niet inhoudelijk reageren op het einde van het project. Ze wil naar eigen zeggen “even alles op een rijtje zetten” en laat de communicatie woensdag over aan Tom Meeuws en Wouter Van Besien. Hoe haar politieke toekomst eruitziet, is dus niet duidelijk.

LEES HIER ZIJN VOLLEDIGE REACTIE.

Crombez vindt einde van ‘Samen’ bijzonder jammer

SP.A-voorzitter John Crombez vindt het bijzonder jammer dat het gezamenlijke project met Groen en onafhankelijken in Antwerpen gestrand is. Maar hij verzekert dat zijn partij vooruitkijkt. “Het was een kans om een positief, open en toekomstgericht project voor Antwerpen op poten te zetten en op die manier een dam op te werpen tegen het cynisme dat te vaak de essentie van de politiek is geworden”, aldus Crombez.

“Dit is geen goeie dag voor iedereen die vindt dat politiek moet draaien om oplossingen voor maatschappelijke problemen, om bescherming van mensen in tijden van nieuwe kwetsbaarheid en om het streven naar meer gelijkheid in tijden van grote veranderingen in de samenleving. Wij kijken vooruit”, besluit hij.

John Crombez. Foto: BELGA

Dinsdagochtend raakte bekend dat Tom Meeuws als directeur van De Lijn grote betalingen deed zonder contracten en zonder de vereiste toestemmingen van de raad van bestuur. Onze zusterkrant De Standaard schreef in 2015 al dat hij moest opstappen als Antwerps directeur bij De Lijn omdat hij “statutair bepaalde regels over het beheer van middelen” niet zou hebben nageleefd.

Tom Meeuws Foto: BELGA

Zo heeft Meeuws de feestelijke opening van een metrotunnel in Antwerpen uitbesteed aan cultuurcentrum De Roma zonder een contract te hebben. De kosten voor de feestelijkheden verdeelde hij over verschillende facturen om aan de controle van de raad van bestuur te ontsnappen. De boekhouding ontdekte de betaling pas achteraf.

Meeuws zou 150.000 euro van de 549.000 euro hebben betaald in 2014, terwijl het contract pas in 2015 werd afgesloten. Overigens zou hij voor andere projecten grote sommen geld in schijven hebben laten betalen om zo aan de controle van de raad van bestuur te ontsnappen.

“In onderling overleg”

Meeuws stelde dinsdag nog dat zijn vertrek bij De Lijn “in onderling overleg” gebeurde en dat er sprake was van “een beschadigingsoperatie door politieke tegenstanders”.

Volgens SP.A-voorzitter John Crombez is het Marc Descheemaecker, die nu in de Raad van Bestuur van De Lijn zit voor N-VA, die het nieuws over Meeuws gelekt had naar de pers. Descheemaecker zelf noemt dat “absolute nonsens”.

Eerder kwam Meeuws al in opspraak omdat hij als voorzitter van de Antwerpse SP.A uithaalde naar contacten tussen het stadsbestuur met de vastgoedwereld. Die boemerang kreeg hij keihard terug in het gezicht. Een dag later bleek dat hij zelf nauwe banden had met de veelbesproken projectontwikkelaar Land Invest. Meeuws had namelijk zélf ooit getafeld met Land Invest toen hij voor hen werkte als consultant.

Tom wie? Het was schijnbaar vanuit het niets dat de Antwerpse socialisten anderhalf jaar geleden Tom Meeuws (47) naar voren schoven als hun uitdager voor N-VA-burgemeester Bart De Wever. Meeuws werd in oktober 2016 voorzitter en kopman van de lokale afdeling. Die slaagde er tot dan nooit echt in de rangen te sluiten na de nederlaag van oud-burgemeester Patrick Janssens bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012.

GAS-boetes

Tom Meeuws maakte toen nog maar een jaar deel uit van het partijbestuur van SP.A Stad Antwerpen. Hij was in het verleden actief als kabinetschef bij de groene schepen Chantal Pauwels en later als directeur van de dienst Samen Leven van de stad Antwerpen, vooral onder burgemeester Janssens, toen hij mee het systeem van GAS-boetes uitrolde.

Na de machtswissel in het stadsbestuur verliet Meeuws - geboren in Roeselare en woonachtig in de Seefhoek - de stedelijke administratie en werd hij eind 2013 directeur van de provinciale afdeling van vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen. In maart 2015 werd zijn contract daar in onderling overleg stopgezet, zoals deze week nog eens expliciet onder de aandacht kwam. Wat zijn naambekendheid enigszins deugd deed, was de ophef die rond die periode ontstond rond zijn initiatief om een tijdelijk slachthuis te openen om tijdens het Offerfeest onverdoofd te kunnen slachten.

In oktober vorig jaar werd de gezamenlijke stadslijst Samen van SP.A en Groen met onafhankelijken boven de doopvont gehouden. Meeuws zou daarop de derde plaats innemen, na Wouter Van Besien (Groen) en de voormalige Mechelse politiecommissaris Jinnih Beels.