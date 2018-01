Catalaans parlement voor het eerst bijeen na onafhankelijkheidsverklaring

Het parlement van Catalonië dat door de onafhankelijkheidsgezinden wordt gedomineerd, is woensdag bijeengekomen. Dat is voor het eerst sinds de stemming van een unilaterale onafhankelijkheidsverklaring. Eind oktober ontbond de Spaanse overheid uiteindelijk het Catalaanse parlement.

De regionale kamer, waar de onafhankelijkheidsgezinden een meerderheid van 70 op 135 zitjes hebben behaald tijdens de verkiezingen van 21 december, houdt de eerste zitting zonder acht separatistische parlementsleden. Zij zitten ofwel in de cel of in Brussel. De in de Belgische hoofdstad vertoevende Carles Puigdemont is opnieuw als regionaal minister-president naar voren geschoven.